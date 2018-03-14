Paris’te Kürtlere destek protestosu: Göz yaşartıcı gaz kullanıldı, yaralılar var

© AFP 2018/ OLIVIER MORIN PKK üyeleri Paris'te AFP binasına Öcalan posteri astı

Fransa’nın başkenti Paris'te Concorde Meydanı’ndaki ABD Büyükelçiliği’nin önünde Kürtlerin düzenlediği izinsiz protestolar dün gece geç saatlere kadar devam etti.

Paris’teki muhabirimizin aktardığına göre Fransa polisi bazı göstericileri gözaltına aldı, göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaylarda bazıları başından olmak üzere en az 10 kişi yaralandı. Göstericilerin çoğunun göz yaşartıcı gazdan bayıldığı bildiriliyor.

Paris’te Kürtlere destek protestosu © Sputnik/

Paris’te Kürtlere destek protestosu © Sputnik/

Paris’te Kürtlere destek protestosu © Sputnik/

Paris’te Kürtlere destek protestosu © Sputnik/

Paris’te Kürtlere destek protestosu © Sputnik/

Paris’te Kürtlere destek protestosu © Sputnik/ 1 / 6 © Sputnik/ Paris’te Kürtlere destek protestosu

Polis bazı göstericileri gözaltına alarak, otobüslere bindirdi. Gösteri dağıtıldıktan sonra bazı göstericiler küçük gruplar halinde meydana döndü.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Paris’te, acil durumlarda yaralılara yardım etme planı SINUS devreye alındı.

Göstericilerden biri, “Geldiler ve üzerimize saldırdılar. Göz yaşartıcı gaz kullandılar, 70 yaşındaki kadınlara karşı gaz. Onlarca yaralı mı dediniz? Ambulanslara bakın, dolup taşıyor. Onlar donatılmış durumda, bizimse hiçbir şeyimiz yok. Bizim elimizde sadece bayraklar vardı, o kadar” diye konuştu.

Gösterici, Kürtlerin Paris’teki gösterilere devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kürtlerin Paris’te düzenlediği protesto gösterileri birkaç gündür devam ediyor. Göstericiler dün Engeliler Evi’nin önünde toplandı. Gösteri polis tarafından dağıtıldı, en az 35 kişi gözaltına alındı.