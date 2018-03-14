Almanya’daki cami kundaklamalarının arkasında kim var?

Türk camilerine ve bazı diğer tesislere yönelik birçok kundaklama eyleminin sonrasında Almanya'daki Türk toplumun temsilcileri, söz konusu saldırıların arkasında PKK'ya bağlı Kürt grupların olduğundan emin olduklarını ifade ediyor. Berlin polisiyse kundaklama eylemlerinin arkasında siyasi nedenlerin yattığı ihtimalini dışlamasa da bu varsayımı destekleyecek yeterli kanıta sahip değil.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Avukat Fatih Zingal, Sputnik'e verdiği mülakatta konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
'ALMANYA'NIN EN BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTÜ'
"Türk topluluklar ve teşkilatlar durumdan oldukça rahatsız, zira PKK ile bağlantılı örgütlerin açıklamaları dikkate alındığında geçen hafta sonu yaşanan olayların buzdağının sadece görünen yüzü olduğu görülüyor" diyen Zingal, sözlerine şöyle devam etti:
"Almanya'da PKK'nın 14 bin aktif üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor. Biz her zaman bunun çok ciddi bir sorun olduğunu, bu örgütün Almanya'nın sayı bakımından en büyük terör örgütü olduğunu söylemiştik. Şimdiye kadar saldırılar, özellikle siyasi çevrelerin bu konuda neredeyse hiç açıklama yapmaması nedeniyle geri planda kalıyordu. Şimdiyse bu teşkilatların gerçek yüzünü, yani birer terör örgütü olduklarını görüyoruz. Amaçları ve görevleri, terör eylemlerinde bulunmak, insanları tehdit etmek ve yaralamak. PKK ve buradaki şubesi tam da bu tür eylemleri gerçekleştiriyor."
'ARKASINDAKİ MOTİVASYON SORUŞTURULUYOR'
Berlin polisi şimdiye kadar olası suçlular ve suçları işleme yöntemleri konusunda açıklama yapmaktan kaçınıyordu.
Polis sözcüsü Winfrid Wenzel, ibadethane kundaklama eyleminin ciddi bir suç olduğunu ve böyle bir suçu işlemek için pek çok farklı nedenin olabileceğini söyledi.
Wenzel, "Aşırı sağcı yönelimler, ayrıca dini çatışmalara bağlı nedenler söz konusu olabilir. Bizim için şu anda en önemli şey, hem kundaklama olayını, hem de olası motivasyonları soruşturmak" ifadelerini kullandı.
DOĞRUDAN KANITLARA ULAŞILMIŞ DEĞİL
Polisin internette yayınlanan şiddet çağrıları konusunda bilgi sahibi olduğunu, ancak bu çağrılarla gerçekleşen eylemler arasında doğrudan bağlantı olup olmadığının şimdilik bilinmediğini belirten sözcü, suçların art arda işlenmiş olmalarının analiz edildiğini, fakat şimdiye kadar doğrudan kanıtlara ulaşılamadığını aktardı.
Wenzel, "Bölgesel polis teşkilatları birbirileriyle sıkı iletişim halinde bulunuyor ve bilgi paylaşıyor. Şu anda delil olarak değerlendirilebilecek somut bulgular yok. Fakat biz elbette ki çeşitli federal bölgelerde birkaç gece boyunca birbirine benzer türden suçun işlenmiş olma gerçeğini titizlikle analiz ettik. Böylelikle söz konusu eylemlerin önceden mutabık kalınarak gerçekleşmiş olması olasılığını dışlayamayız" diye konuştu.
Bir taraftan olaylarla ilgili soruşturma sürerken diğer yandan da Berlin polisi, birimlerini güçlendirerek camilere olası yeni saldırıları önlemeye çalışıyor.
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