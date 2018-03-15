AP’den Türkiye'ye: Afrin’den çekilin

Suriye'deki durum hakkında AP'deki siyasi gruplar tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında, Türkiye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı 'Suriye'de çatışmaya yeni bir boyut eklediği', bu ülkedeki 'hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı' ve 'ek insani kaygılar' gündeme getirdiği savunuluyor.

'BM TARAFINDAN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANANLARA ODAKLANIN'

Afrin operasyonunda sivil kayıplar olduğu yönünde haberler geldiği kaydedilen taslak metinde, Ankara'dan Afrin operasyonunu durdurması ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması isteniyor.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AP'deki Suriye oturumunda AB'nin, ‘Suriye'de aklın sesi tek taraf' olduğunu savundu. Zeytin Dalı Operasyonu, AP'de söz alan parlamenterler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi. Ortak metin olması nedeniyle taslak metnin mevcut vurgularla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AB'nin BM ile birlikte Suriye'nin geleceği konusunda 24-25 Nisan'da Brüksel'de uluslararası bir konferans düzenlemesi öngörülüyor. Konferansın Suriye'ye komşu ülkelerdeki Suriyeli sığınmacılar ve BM çatısı altında yürütülen Cenevre süreci üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.