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    Slovakya Başbakan Yardımcısı Peter Pellegrini- Devlet Başkanı Andrej Kiska

    Gazeteci cinayeti Slovakya Başbakanı Fico'yu da yerinden etti

    © REUTERS/ David W. Cerny
    Avrupa
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    Tarihindek ilk gazeteci cinayetine geçen ay şahit olan Slovakya'da Başbakan Rober Fico 'şartlı' istifasını sundu. Fico'nun, yeni başbakanı partisi Smer'in belirlemesi şartını Devlet Başkanı Andrej Kiska'nın kabul ettiğini açıkladı. Kiska, Başbakan Yardımcısı Peter Pellegrini'yi yeni başbakan olarak görevlendireceğini duyurdu.

    Slovakya, Bratislava, Başbakan Robert Fico, İçişleri Bakanı Robert Kalinak posterleriyle yolsuzluk karşıtı protesto, gazeteci Jan Kuciak-nişanlısı Martina Kusnirova cinayetlerinin ardından
    © AFP 2018/ JOE KLAMAR
    Slovakya'da gazeteci cinayetine tepki, içişleri bakanını da götürdü
    Avrupa Birliği üyesi Slovakya'da hükümetin mafyayla birlikte karıştığı yolsuzlukları araştıran 27 yaşındaki araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ile nişanlısının geçen ay evlerinde vurularak öldürülmesi sonrası Başbakan Robert Fico, yeni başbakanı partisi Smer'in seçmesi karşılığında istifasını sundu.

    Fico cinayetin ardından yaşanan kitlesel eylemler ve yeni seçim çağrıları gölgesinde iktidardaki 3 partili koalisyonu korumaya ve bir siyasi krizi engellemeye çalışıyor.

    FICO'NUN YARDIMCISI PELLEGRINI YENİ BAŞBAKAN OLACAK

    İktidardaki koalisyonda yer alan partiler Fico'nun şartlı istifasını kabul ederken,  Başbakan Yardımcısı Pater Pellegrini Devlet Başkanı Kiska'ya hükümetin istifaya hazır olduğunu ve kendisinin yeni başbakan adayı olduğunu ilettiğini duyurdu.

    Milletvekillerinin çoğunluğunun Fico'nun istifasını desteklediğini gösteren imzaları Kiska'ya sunduğunu belirten Pellegrini yeni hükümetin AB yanlısı politikaları sürdüreceğini garanti ettiğini ve birkaç gün içinde yeni hükümeti kurmak istediğini söyledi.

    Öldürülen Slovak gazeteci Jan Kuciak
    © NASA. Radovan Stoklasa
    Öldürülen Slovak gazeteci Kuciak'ın İtalyan mafyası ile bağlantılı siyasi yolsuzluğu araştırdığı açıklandı
    Pellegrini ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Kiska da yeni başbakan olarak Pellegrini'yi görevlendireceğini duyurdu.

    Öldürülen gazeteci Kuciak, İtalya'nın güneyindeki Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü 'Ndrangheta' ile bağlantılı İtalyan işadamlarının Slovakya'nın doğusunda bir şebeke kurduklarını ve yıllardır AB fonlarını hortumladıklarını ileri sürüyordu.

    Kuciak cinayetinin ardından Fico'nun başdanışmanı Maria Troskova, Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Viliam Jasan, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak istifa etmişti.

    Ancak cinayetle ilgili hiçbir tutuklama henüz yapılmadı.

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    Etiketler:
    Gazeteci cinayeti, İstifa, Jan Kuciak, Andrej Kiska, Peter Pellegrini, Robert Fico, Slovakya
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