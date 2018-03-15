ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: Rusya, İngiltere'nin toprak bütünlüğünü ihlal etti

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak açıklama yayımladı: Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez sinir gazı kullanıldı. Bu, İngiltere'nin egemenliğine saldırıdır. Saldırıdan Rusya'nın sorumlu olması dışında mantıklı bir açıklama yok.