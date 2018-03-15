ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama: Rusya, İngiltere'nin toprak bütünlüğünü ihlal etti

İngiliz istihbaratının kullandığı eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngitere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmesi vakasında Rusya'ya yönelik suçlamalar tırmandırılıyor.
Bu kez ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak açıklama yayımladı.
Salisbury kentindeki saldırıyı kınayan dört lider, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez sinir gazı kullanıldığını belirtti.
Dörtlü, bunu 'İngiltere'nin egemenliğine saldırı' diye niteledi.
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