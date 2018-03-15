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    Almanya - Türkiye

    Zeytin Dalı'nın başlamasından sonra Almanya, Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satmış

    © AFP 2018/ BARBARA SAX
    Avrupa
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    Berlin, Suriye harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye askeri malzeme satışlarının sürdüğünü doğruladı. Yeşiller Partisi, bunun aksini iddia eden koalisyon partilerini kamuoyunu aldatmakla suçladı.

    Başbakan Binali Yıldırım
    © AA/ Fatih Aktaş
    Yıldırım: Leopard 2 tanklarını bu günler için aldık, tabii ki kullanacağız
    Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekâtının başlamasından sonra Alman hükümetinin, Türkiye'ye milyonlarca euro değerinde askeri malzeme satışına izin verdiği bildirildi.

    Alman Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanlığının Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtildi. Bir önceki yılın aynı zaman diliminde silah satışları için 14 izin çıkarılmış ve Türkiye'ye 3 milyon 600 bin Euro değerinde askeri malzeme satılmıştı.

    Türkiye'ye hangi malzemenin sevk edildiği açıklanmadı. Tüfek, tank ve roket gibi silahlar dışında silahsız askeri araçlar ve keşif teknolojisi de askeri malzeme sınıfına giriyor.

    GABRIEL TÜRKİYE'YE SEVKİYATIN DURDURULDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

    Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Sorunumuz Türklerle değil Erdoğan'la
    Dışişleri Bakanlığı görevi Çarşamba günü sona eren Sigmar Gabriel ise Şubat ayında harekâtın başlamasıyla birlikte Türkiye'ye yapılan sevkiyatın durdurulduğunu söylemişti. Gabriel, Gazeteci Deniz Yücel'in tahliye edildiği 16 Şubat'ta katıldığı televizyon programında, "Suriye'nin kuzeyindeki çarpışmalarla bağlantılı olarak hiçbir askeri malzeme sevkiyatında bulunmadık. NATO müttefiki Türkiye dahi söz konusu olsa böyle durumlarda Almanya'nın askeri malzeme vermesi yasaktır” demişti. Gabriel söylerini, "Harekâttan önce silah dışında askeri malzeme gönderebilirdik. Ancak harekât nedeniyle buna da son verdik. Bu uygulamayı değiştiremeyiz ve değiştirmek de istemiyoruz” şeklinde sürdürmüştü.

    'İZİNLER NATO İTTİFAKININ SAVUNULMASI İLKESİ DOĞRULTUSUNDA VERİLDİ'

    TSK Afrin Alman üretimi Leopard tankları
    © AFP 2018/ OZAN KOSE
    Almanya, Türkiye'ye Leopard tank modernizasyonunu durdurdu
    Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machnig, soru önergesine 13 Mart'ta verdiği yanıtta Kuzey Suriye harekâtının başlamasından sonra da münferit satışlara izin verildiğini belirtti. Yazılı yanıtta, 'söz konusu izinlerin ya Almanya'nın NATO'lu müttefiklerine olan anlaşmalara bağlı yükümlülükleri çerçevesinde ya da NATO ittifakının savunulması ilkesi doğrultusunda' verildiği ifade edildi. Almanya'nın askeri malzeme ihracatını koordine yetkisi Ekonomi Bakanlığı'nda bulunuyor. Federal Meclis'in Perşembe günkü oturumunda Suriye'deki Türk askeri harekâtı da görüşülecek.

    VEKİLDEN TEPKİ: TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ MÜDAHALESİ ORANTISIZ, ALMAN HÜKÜMETİ KAMUOYUNU KANDIRDI

    Soru önergesini veren Milletvekili Nouripour, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada büyük koalisyonu kamuoyunu aldatmakla suçladı ve "Almanya hükümeti, kamuoyunu sistematik biçimde kandırmıştır. Bakanlıkça verilen ihracat izinleri, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki orantısız müdahalesi nedeniyle yeni hükümetin inandırıcılığına gölge düşürmüş ve silah ihracatını kısıtlama taahhütlerinin boşuna verilmiş sözler olduğunu ortaya çıkarmıştır” dedi.

    ASKERİ MALZEME SATIŞI DENİZ YÜCEL'İN TAHLİYESİYLE BAĞLANTILI MI?

    Deniz Yücel
    © AFP 2018/ Kay Nietfeld
    Almanya, Deniz Yücel'in tahliyesinden önce Türkiye ile silah anlaşmalarına onay vermiş
    Askeri malzeme satışının Deniz Yücel'in tahliyesiyle bağlantılı olabileceğine dair iddialar Türk ve Alman hükümetleri tarafından yalanlanmıştı. Ankara, Yücel'in salıverilmesinin ardından ikili ilişkilerin düzelmesinin umut edildiğini duyurmuştu.

    Almanya 2006 – 2011 yılları arasında Türkiye'ye Leopard 2 tipi savaş tankı sevk etmişti. Türkiye tankların Rheinmetall şirketi tarafından modernizasyonu için Almanya'ya başvurmuş ve eski Dışişleri Bakanı Gabriel bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu umutlandırmıştı. Türkiye'nin Suriye'deki harekâtı başladıktan sonra ise Alman hükümeti modernizasyon projesini rafa kaldırtmıştı.

    Almanya'dan Türkiye'ye yapılan askeri malzeme satışları 2018 yılıyla birlikte artmaya başladı. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Machnig'in yazılı cevabına göre Ocak ve Şubat aylarında 9 milyon 700 bin euroluk satışla ilgili 34 ayrı ihracat izni verildi. 2017 yılında Türkiye Almanya'dan ithal ettiği askeri malzemeye 34 milyon 200 bin euro ödemişti.

    Almanya'da yasalar uyarınca silah ve silahlanma malzemesi satışına Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

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    Etiketler:
    Askeri malzeme, Türkiye-Almanya ilişkileri, DW Türkçe, Sigmar Gabriel, Almanya, Türkiye
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