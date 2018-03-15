Zeytin Dalı'nın başlamasından sonra Almanya, Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satmış

Alman Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre, Almanya Ekonomi Bakanlığının Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtildi. Bir önceki yılın aynı zaman diliminde silah satışları için 14 izin çıkarılmış ve Türkiye'ye 3 milyon 600 bin Euro değerinde askeri malzeme satılmıştı.
Türkiye'ye hangi malzemenin sevk edildiği açıklanmadı. Tüfek, tank ve roket gibi silahlar dışında silahsız askeri araçlar ve keşif teknolojisi de askeri malzeme sınıfına giriyor.
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Soru önergesini veren Milletvekili Nouripour, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada büyük koalisyonu kamuoyunu aldatmakla suçladı ve "Almanya hükümeti, kamuoyunu sistematik biçimde kandırmıştır. Bakanlıkça verilen ihracat izinleri, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki orantısız müdahalesi nedeniyle yeni hükümetin inandırıcılığına gölge düşürmüş ve silah ihracatını kısıtlama taahhütlerinin boşuna verilmiş sözler olduğunu ortaya çıkarmıştır” dedi.
ASKERİ MALZEME SATIŞI DENİZ YÜCEL'İN TAHLİYESİYLE BAĞLANTILI MI?
Almanya 2006 – 2011 yılları arasında Türkiye'ye Leopard 2 tipi savaş tankı sevk etmişti. Türkiye tankların Rheinmetall şirketi tarafından modernizasyonu için Almanya'ya başvurmuş ve eski Dışişleri Bakanı Gabriel bu konuda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu umutlandırmıştı. Türkiye'nin Suriye'deki harekâtı başladıktan sonra ise Alman hükümeti modernizasyon projesini rafa kaldırtmıştı.
Almanya'dan Türkiye'ye yapılan askeri malzeme satışları 2018 yılıyla birlikte artmaya başladı. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Machnig'in yazılı cevabına göre Ocak ve Şubat aylarında 9 milyon 700 bin euroluk satışla ilgili 34 ayrı ihracat izni verildi. 2017 yılında Türkiye Almanya'dan ithal ettiği askeri malzemeye 34 milyon 200 bin euro ödemişti.
Almanya'da yasalar uyarınca silah ve silahlanma malzemesi satışına Alman hükümetinin onayı gerekiyor.
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