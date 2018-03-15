Avrupa Parlamentosu, 'Afrin'den çekil' çağrısını onayladı

AP'deki Hristiyan Demokrat, Sosyal Demokrat, Muhafazakar, Liberal ve Yeşiller grupları tarafından ortaklaşa hazırlanan karar tasarısı bugün Strasbourg'da oy çoğunluğuyla kabul edildi.

AFRİN PARAGRAFI SERTLEŞTİRİLDİ

DW Türkçe'nin haberine göre, oylama öncesi AP'nin komünist ve neo-komünist partilerden oluşan Avrupa Birleşik Solu grubu tarafından sunulan ve 241'e karşı 372 oyla kabul gören bir değişiklik önergesiyle metinde Afrin hakkında yer alan paragraf sertleştirildi. Metnin bu bölümüne, "Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Suriye'de Kürtlerin kontrolünde bulunan bölgelere yönelik müdahalesinden derin kaygı duyduğunu ifade eder" şeklinde bir cümle eklendi.

Kararda, Türkiye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun "Suriye'de çatışmaya yeni bir boyut eklediği", bu ülkedeki "hassas iç dengeler ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı" ve "ek insani kaygılar" gündeme getirdiği savunuluyor. Afrin operasyonunda "sivil kayıplar olduğu" yönünde haberler geldiği kaydedilen kararda, Ankara'dan Afrin operasyonunu durdurması ve "Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması" isteniyor.

'TÜRKİYE YAPICI ROL OYNAMALI'

Afrin'deki "tırmanışın" endişe verici olarak nitelendiği karar tasarısında, TSK ile Suriye veya Rus güçleri arasında "çatışma" olasılığı ve ABD ile artan gerilim "kaygı verici" olarak tanımlanıyor. Türkiye'ye Afrin'deki "askerlerini çekmesi" ve "Suriye sorununda yapıcı rol oynaması" çağrısında bulunuluyor, bunun "Türkiye'nin ulusal çıkarlarına olduğu" savunuluyor. Suriye'de "yeni cepheler açmanın Türkiye'nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı" not ediliyor. Suriye genelinde, Afrin de dahil olmak üzere, ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.

Rusya ve İran'ın Suriye hükümetine verdiği destek nedeniyle eleştirildiği kararda, "Suriye'de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçların sorumlularının yargılanması için" AB'nin bu yönde bir hesap verdirme stratejisi oluşturması isteniyor.

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Kararda Suriyeli 66 bin sığınmacının 2017'de ülkelerine geri gönderilmiş olması da gündeme getiriliyor. Suriye'nin sığınmacıların dönüşü için henüz güvenli bir ülke haline gelmediği belirtilip, AB'nin bu tür dönüşlere "destek vermemesi" ve yükümlülüklerine sadık kalıp savaş bölgelerinden kaçan Suriyeli sığınmacılara "Suriye'nin yakın coğrafyası ötesinde" barınma ve yerleşme imkanı sağlaması çağrısında bulunuluyor.

ANKARA'DAN JET TEPKİ

Karara Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Erdoğan, AP'nin "Afrin'den çekilin" çağrısına, "İşimiz bitmeden çıkmayacağız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz. Türkiye şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilmektedir. Orada işimiz bitecek. 3,5 milyon Suriyeli bizim ülkemizde yaşamaktadır. Ey Avrupa Parlamentosu, sen burada benden hangi yükü aldın da bunu söyleyebiliyorsun? Bu sözler bizim bir kulağımızdan girer diğerinden çıkar" ifadelerini kullandı.