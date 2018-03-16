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    2018 Rusya Devlet Başkanlığı Seçimleri

    Almanya, Rusya’daki seçimlere nasıl müdahale ediyor?

    © Sputnik/ Ilya Pitalev
    Avrupa
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    Deutsche Welle, Rusya’da bu hafta sonu yapılacak olan başkanlık seçimlerinde ‘protesto davranışları’ ile ilgili bir ‘eğitim kılavuzu’ yayınladı. Belgede seçmenlere yönelik somut önerilere yer verildiği görülüyor.

    Rusya Merkez Seçim Kurulu'ndan Sputnik'e konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu tür yayınların dikkate alınmamasının nedenleri anlatılırken, ‘önerilerin' düzeyinin kreşlere yakışır türden olduğu da ifade edildi.

    ‘DAHA AZ NEGATİF DUYGU'

    ‘Rusya Başkanlık Seçimlerinde Protesto Davranışları İçin 5 Strateji' başlıklı makalede ilk olarak doğrudan ‘Evde mi kalmalı, seçim pusulası mı bozulmalı?' sorusu soruluyor. Ardından bir vatandaşın ‘protestosunu dile getirebileceği' yöntemler sıralanıyor. Protestoların nedenleri ve motifleri konusununsa Deutsche Welle'nin diğer bazı makalelerinde açıklığa kavuşturulmuş olduğu ortada.

    Sergey Ryabkov
    © Sputnik/
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    İlk yöntem olarak seçim pusulasının bozulması gösteriliyor. Açıklamada, ‘pusulaların yüzde 50'sinden fazlasının bozulması halinde seçimlerin geçersiz sayılabileceği' belirtiliyor. Pusulaları doğru bir şekilde bozmayı başaramayacak olan seçmenlereyse ikinci yöntem olarak pusulaları evlerine götürmeleri tavsiye ediliyor.

    Makale yazarı, "Pusulanın götürülmesi her türlü katılım oranını yükseltiyor. Yasalar pusulanın bir anı olarak saklanmasını yasaklamıyor olsa da uygulamada seçim kurulu ve gözlemciler ile sorunlar çıkabiliyor, seçmenlerin sahtecilik yaptığından şüphelenilebilir ve bazı durumlarda kendileri gözaltına bile alınabilir" uyarısında bulunmuş.

    Tavsiyeler, ‘seçim sandığına gitmemek, posta yoluyla oy kullanma belgesi alıp seçimlere katılmamak' şeklinde devam ediyor. Posta yoluyla oy kullanma belgelerinin geçen haziran ayında resmen kaldırılmış ve şu anda seçmenlerin yaşadıkları yerde oy kullanmak istedikleri sandığı belirterek dilekçe veriyor olmalarını hiç kimse umursamıyor.

    ‘Daha az negatif duygular uyandıran bir aday için oy kullanmak" gibi bir maddenin de yer aldığı makalede, "Bu yöntem, lider adayın oy yüzdesinin azalmasını sağlar" ifadelerine yer verilmiş.

    ‘RUSYA'DAKİ SEÇİMLERİN İTİBARINI SARSMA KILAVUZU'

    Ulusal Araştırmalar Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu'nun Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Leonid Polyakov, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Makale yazarlarının bir protestocu kitlesine, bunun aslında bir seçim olmayıp kaçınılmaz olarak sahteciliğe dönüşeceği fikrine önceden yönlendirilen kişilere, yani sözüm ona uzlaşmayan muhalefete hitap ettiği ortada" diye konuştu.

    Sergey Ryabkov
    Sputnik
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    "Bu tavsiyelerin pragmatik anlamı ne?" sorusunu soran Polyakov, yanıtı da şu şekilde verdi:

    "Anlam ortada, seçimleri boykot eylemlerine katılmak. Ancak asıl soru, böyle bir makalenin niçin farklı bir ülkenin hükümetiyle bağı olan bir medya kuruluşunun sitesinde çıkıyor. Bu durum, farklı bir ülkedeki seçim sürecine müdahale olarak yorumlanabilir mi? Diplomatik protesto için gerekçe var mı? Almanya yönetimine sormaya değer, kışkırtıcı bir yazı resmi bir yayın kuruluşunun sitesinde hangi amaçla yayınlanıyor? Bu eylem hasmane bir adım olarak değerlendirilebilir."

    Polyakov, "Bu yazı, Rusya'daki seçimlerin itibarını sarsmaya yönelik bir kılavuz" ifadelerini kullandı.

    'PROFESYONEL DEĞİLLER'

    Diğer yandan Rusya Merkez Seçim Kurulu üyesi Sergey Sirotkin, Rus seçmenlere posta yoluyla oy kullanma belgesi isteme önerisinin Deutsche Welle'nin Rusya'daki gerçeklerden ne kadar uzakta olduğunu gösterdiğini belirtti.

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    "Bu konuda profesyonel değiller. İnsanları yanlış adımlara itiyorlar. Seçim sandığından seçim pusulasını çıkarmak da ne demek? Eğer bu pusula sahtecilik ya da seçim sonuçlarını saptırmak amacıyla kullanılırsa bunu yapan insan cezasını çekecek. Ve onların bu kişiye arka çıkacaklarından şüpheliyim" diye konuşan Sirotkin, sözlerine şöyle devam etti:

    'PUSULAYI YEMEYİ TAVSİYE ETMEDİKLERİ KALDI'

    "Zaten tüm tavsiyelerin düzeyi kreşlere yakışır türden, örneğin pusulayı bozmak. Bir tek pusulayı seçmen kabininde yemeyi tavsiye etmedikleri kaldı. Evet, seçim öncesi kampanya yürütülüyor, duygular had safhada. Fakat bu normal. Ülkemiz demokrasiye giden zor yolu geçti ve insanlar fikirlerini ifade edecek. Onlar (Deutsche Welle) ‘seçimlere katılmayın' düşüncesini telkin etmeye çalışıyor. Seçimlerimizi etkilemeye, vatandaşları seçim sandığına gitmemeleri için ikna etmeye çalıştıkları apaçık ortada. Bunu hiçbir şekilde başaramayacaklar. Ben onlara, bize herhangi bir tavsiyede bulunmamalarını tavsiye ederdim."

    ‘Eğitim kılavuzu' konusunda nasıl bir tepki olur?' sorusunu yanıtlayan Sirotkin, "En fazla kendilerine gitip tedavi görmelerini önerebiliriz. Seçimler normal bir şekilde gerçekleşecek. Her türlü provokasyona hazırız ve halkın özgür iradesinin tecellisini sağlama, Merkez Seçim Kurulu'nun duyuracağı sonuçlara üst seviyede güven duyulması için elimizden geleni yapma niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Almanya, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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