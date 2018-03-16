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    Türkiye - İngiltere - ABD - NATO

    İngiltere, Türkiye vatandaşlarına süresiz oturum hakkını kaldırdı

    © REUTERS/ Francois Lenoir/File Photo
    Avrupa
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    AB'den çıkış sürecindeki İngiltere, Ankara Anlaşması'na kısıtlama getirdi: Türkiye vatandaşlarına tanınan süresiz oturum hakkı kaldırıldı.

    İngiltere Başbakanı Theresa May
    © REUTERS/ Leon Neal
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    İngiltere İçişleri Bakanlığı bugün yayımladığı değişiklik kararıyla Türkiye yurttaşlarına Ankara Anlaşması kapsamında süresiz oturum verilmesi uygulamasını sonlandırdı.

    Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere'de kendi işini kurmuş Türkiye yurttaşlarına yönelik muamelenin düzenlendiği 'Türkiye AT Birlik Anlaşması kapsamındaki iş başvuruları' başlıklı yönetmelikte değişikliğe gidildi.

    İngiltere İçişleri Bakanlığı web sitesinde yayımlanan açıklamada, Ankara Anlaşması kapsamındaki süresiz oturum izni başvurularının artık kabul edilmeyeceği bildirildi.

    Bakanlık, yeni başvuru alınmayacağını, ama bugüne kadar yapılan başvuruların sonuçlandırılacağını bildirdi.

    OTURMA İZNİ 3 YIL UZATILACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile birlikte
    © REUTERS/ François Lenoir
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    Bugünden itibaren İngiltere'de iş kuran Türkiye yurttaşları ile ailelerine başvurmaları halinde sadece 3'er yıllık oturum uzatması verileceğini duyurdu.

    YENİ VİZE KATEGORİSİ OLUŞTURULACAK

    Kendi işini kuran Türkiye yurttaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını da açıkladı.

    ANKARA ANLAŞMASI NE GETİRMİŞTİ?

    Türkiye 1959'da Avrupa Birliği'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na başvurmuştu. 1963 yılında Türkiye yurttaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı. İngiltere'de Türkiye yurttaşları, bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyordu.

    AB - Türkiye
    © Fotoğraf: Pixabay
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    DEĞİŞİKLİK KARARINA YOL AÇAN DAVA

    Değişiklik kararı, anlaşma kapsamında süresiz oturum için yaptığı başvuru reddedilen Hacer Aydoğdu ile 2 yaşındaki oğlunun itirazları üzerine başlayan yargı sürecinin sonucuna bağlı olarak alındı.

    Hacer Aydoğdu'nun süresiz oturum başvurusu 23 Eylül 2015'te İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Eşi İngiltere'de süresiz oturum hakkı alan Aydoğdu'nun aile üyesi olarak aynı amaçla yaptığı başvurunun reddedilmesi, İngiltere'de eşi ile en az 2 yıl yaşamış olmamasıyla gerekçelendirmişti.

    Bakanlık kararının iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Aydoğdu, davayı geçen yıl kazanmıştı. Ancak mahkeme kararında, Ankara Anlaşması ile ilgili bazı yorumlara yer verilmişti, Türkiye vatandaşları ile aile üyelerinin başvurularının Ankara Anlaşması kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü yer almıştı.

    İçişleri Bakanlığı, mahkemenin Ankara Anlaşması ile ilgili yorumunun ima ettiği sonuçları değerlendirme sürecinde başvuruları kabule devam etmişti.

    Etiketler:
    süresiz oturum, Türkiye AT Birlik Anlaşması, Ankara Anlaşması, Hacer Aydoğdu, Türkiye, İngiltere
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