Yunanistan'da anarşistler Alman konsolosluğunu işgal etti

Balkondan asılan pankartta, onlarca sivilin öldüğü iddia edilen Afrin’e destek sözleri yer alıyor.
Anarşistlerin, adada bulunmayan konsolosun e-postasından yararlanarak Türkiye’nin Atina ve Berlin büyükelçilikleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mail yolladığı aktarıldı.
Yunan medyası, anarşistlerin mobilya ve donanıma zarar verdiğini bildirirken konsolos acilen Kandiye’ye dönme kararı aldı.
Protesto eylemini henüz hiçbir grup üstlenmedi.
Eylemin Suriye’nin Afrin kentine yönelik bombardımanı protesto amaçlı düzenlediği belirtilirken, konsolosluk binası üzerindeki Alman bayrağı indirildi. Anarşistlerin konsolosun e-postasını kullanarak Erdoğan’a mail yolladığı aktarıldı https://t.co/I2m1fUq9cC pic.twitter.com/hOj0YHfRlb— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 16, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)