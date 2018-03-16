Kayıt
22:05 16 Mart 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 13°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho

    İsveç, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nı ağırladı: 'İyi ve yapıcı görüşmeler yaptık'

    © AFP 2018/ Vilhelm STOKSTAD
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 30

    İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ülkesini ziyaret eden Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho ile "iyi ve yapıcı" görüşmeler yaptıklarını söyledi.

    Wallström, Ri ile başkent Stockholm'de, Güney Kore ve ABD büyükelçiliklerine yakın bir villada yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

    'NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

    Margot Wallström, Ri Yong Ho ile ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirveyi ele alıp almadıklarına ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, görüşmelerin "iyi ve yapıcı" geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © AFP 2018/ Jung Yeon-je
    AB heyetinin Kuzey Kore ile gizli nükleer görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı
    Wallström, "Bundan sonra ne olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

    Margot Wallström ile dün de bir araya gelen Ri, sabah İsveç Başbakanı Stefan Lofven ile de kısa süren bir görüşme yaptı.

    'ARABULUCU OLMAK İSTEDİĞİMİZİ İFADE ETTİK'

    Lofven, daha sonra Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenledikleri basın toplantısında yöneltilen, Kuzey Kore ile görüşmeleri organize etmesi için ABD'den destek alıp almadıkları sorusuna, "Daima bu süreci kolaylaştıran bir arabulucu olmak istediğimizi ifade ettik" cevabını vermişti.

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong
    © REUTERS/ Leah Millis
    Güney Kore, ABD'den duyurdu: Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yan yana gelecek
    Ri Yong Ho ise temaslarına ilişkin basına açıklama yapmadı.

    Kulislerde, İsveç'in mayıs ayında öngörülen Trump-Kim zirvesine ev sahipliği yapabileceği söylentileri dolaşıyor.

    TRUMP-KİM ZİRVESİ

    Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini iletmiş, ABD Başkanı Trump'ın daveti kabul ettiğini ve iki liderin mayısta bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

    Etiketler:
    Angela Merkel, Stefan Löfven, Margot Wallström, Donald Trump, Ri Yong-Ho, Stockholm, Kuzey Kore, İsveç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Doğu Guta'daki durum
    Yüzde 70’si kurtarılan Doğu Guta’dan kareler
    Karikatür
    Lavrov: 'İngiltere için 'delillerin kraliçesi' itiraf değil şüphe yaratma'
    İnfografik
    Doğu Guta'da son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam