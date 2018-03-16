İsveç, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nı ağırladı: 'İyi ve yapıcı görüşmeler yaptık'

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ülkesini ziyaret eden Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho ile "iyi ve yapıcı" görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Wallström, Ri ile başkent Stockholm'de, Güney Kore ve ABD büyükelçiliklerine yakın bir villada yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

'NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

Margot Wallström, Ri Yong Ho ile ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında yapılması planlanan zirveyi ele alıp almadıklarına ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, görüşmelerin "iyi ve yapıcı" geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

© AFP 2018/ Jung Yeon-je AB heyetinin Kuzey Kore ile gizli nükleer görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı

Wallström, "Bundan sonra ne olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

Margot Wallström ile dün de bir araya gelen Ri, sabah İsveç Başbakanı Stefan Lofven ile de kısa süren bir görüşme yaptı.

'ARABULUCU OLMAK İSTEDİĞİMİZİ İFADE ETTİK'

Lofven, daha sonra Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenledikleri basın toplantısında yöneltilen, Kuzey Kore ile görüşmeleri organize etmesi için ABD'den destek alıp almadıkları sorusuna, "Daima bu süreci kolaylaştıran bir arabulucu olmak istediğimizi ifade ettik" cevabını vermişti.

Ri Yong Ho ise temaslarına ilişkin basına açıklama yapmadı.

Kulislerde, İsveç'in mayıs ayında öngörülen Trump-Kim zirvesine ev sahipliği yapabileceği söylentileri dolaşıyor.

TRUMP-KİM ZİRVESİ

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini iletmiş, ABD Başkanı Trump'ın daveti kabul ettiğini ve iki liderin mayısta bir araya gelebileceğini açıklamıştı.