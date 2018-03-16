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    Madrid'de polisin sokakta motosikletle kovaladığı Senegalli satıcı kalp krizi geçirerek öldü. Göçmenlerle polis arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

    Afrikalı seyyar satıcı polisten kaçarken öldü, Madrid savaş alanına döndü

    © REUTERS/ Stringer
    Avrupa
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    Madrid'de polisin sokakta motosikletle kovaladığı Senegalli satıcı kalp krizi geçirerek öldü. Göçmenlerle polis arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

    İspanya'nın başkenti Madrid'de göçmenler, polis tarafından kovalanırken yığılıp kalan Senegalli sokak satıcısının ölümünün ardından polisle çatıştı.

    29 YARALI, 6 GÖZALTI

    Göçmen nüfusunun yoğun olduğu tarihi Lavapiés mahallesindeki çatışmada 10'u polis 29 kişi yaralandı. 6 kişi de gözaltına alındı.

    YAKLAŞIK 5 SAAT BOYUNCA ÇATIŞMA

    Perşembe akşamı yerel saatle 21:00'de başlayan çatışmaların 4.5 saat sürdüğü ve sokak sokak yayıldığı belirtildi.

    Protestocular bir motosikleti ve çöp kovalarını ateşe verdi, polise taş attı. Polis ise protestoculara plastik mermiyle müdahale etti. Otobüs durakları ve banka şubeleri de zarar gördü.

    Fransa bayrağı - Paris
    © REUTERS/ Benoit Tessier
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    Acil yardım çalışanları, 30'larının ortasında olduğu söylenen Mmame Mbage'nin bilinçsiz bir halde sokakta yatarken bulunduğunu ve kalp krizinden öldüğünü söyledi.

    12 YIL ÖNCE BOTLA GELDİ, KAZANDIĞI PARAYI AİLESİNE GÖNDERDİ

    Protestocular, Mbage'nin İspanya'ya botla 12 yıl önce ulaştığını, yasadışı şekilde çanta ya da parfüm satarak geçindiğini ve ailesine para gönderdiğini anlattı.

    25 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Modou, Fransız AFP ajansına, "Polis geldi ve onu Sol'dan Lavapiés'e motorsikletle kovaladı. En sonunda burada öldü" dedi.

    Tabanca
    CC0
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    SOLCU BELEDİYE BAŞKANINDAN SORUŞTURMA SÖZÜ

    Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, olayla ilgili üzüntüsünü açıklarken soruşturma açacağını duyurdu.

    Bu ay İtalya'nın Floransa kentinde Senegalli bir seyyar satıcının öldürülmesi de Afrikalı göçmenlerin büyük protetsolarına yol açmıştı.

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