Afrikalı seyyar satıcı polisten kaçarken öldü, Madrid savaş alanına döndü

İspanya'nın başkenti Madrid'de göçmenler, polis tarafından kovalanırken yığılıp kalan Senegalli sokak satıcısının ölümünün ardından polisle çatıştı.
Riots in #Madrid after 35-year-old Senegalese migrant Mbame Ndiaye dies of ‘heart attack’ while being chased by police (PHOTOS, VIDEO).. https://t.co/QIa3u56vZ1 pic.twitter.com/0p2fgP6dfU— Adeola Fayehun (@AdeolaFayehun) 16 Mart 2018
29 YARALI, 6 GÖZALTI
Göçmen nüfusunun yoğun olduğu tarihi Lavapiés mahallesindeki çatışmada 10'u polis 29 kişi yaralandı. 6 kişi de gözaltına alındı.
Six arrested in Madrid protest over migrant death https://t.co/vJUPxiiNm6 pic.twitter.com/7AHrNYThV3— The Local Spain (@TheLocalSpain) 16 Mart 2018
YAKLAŞIK 5 SAAT BOYUNCA ÇATIŞMA
Perşembe akşamı yerel saatle 21:00'de başlayan çatışmaların 4.5 saat sürdüğü ve sokak sokak yayıldığı belirtildi.
Violent protests sweep Madrid over death of Senegalese migrant ‘found by police’ (VIDEOS) https://t.co/HkTCCPis2S pic.twitter.com/88QyDPKyjj— RT (@RT_com) 16 Mart 2018
Protestocular bir motosikleti ve çöp kovalarını ateşe verdi, polise taş attı. Polis ise protestoculara plastik mermiyle müdahale etti. Otobüs durakları ve banka şubeleri de zarar gördü.
Migrants clash with Spanish police during a protest over the death of a street vendor in Madrid pic.twitter.com/pzIg9B2yDK— AFP news agency (@AFP) 16 Mart 2018
12 YIL ÖNCE BOTLA GELDİ, KAZANDIĞI PARAYI AİLESİNE GÖNDERDİ
Protestocular, Mbage'nin İspanya'ya botla 12 yıl önce ulaştığını, yasadışı şekilde çanta ya da parfüm satarak geçindiğini ve ailesine para gönderdiğini anlattı.
25 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Modou, Fransız AFP ajansına, "Polis geldi ve onu Sol'dan Lavapiés'e motorsikletle kovaladı. En sonunda burada öldü" dedi.
SOLCU BELEDİYE BAŞKANINDAN SORUŞTURMA SÖZÜ
Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, olayla ilgili üzüntüsünü açıklarken soruşturma açacağını duyurdu.
Bu ay İtalya'nın Floransa kentinde Senegalli bir seyyar satıcının öldürülmesi de Afrikalı göçmenlerin büyük protetsolarına yol açmıştı.
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