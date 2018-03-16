Afrikalı seyyar satıcı polisten kaçarken öldü, Madrid savaş alanına döndü

İspanya'nın başkenti Madrid'de göçmenler, polis tarafından kovalanırken yığılıp kalan Senegalli sokak satıcısının ölümünün ardından polisle çatıştı.

Riots in #Madrid after 35-year-old Senegalese migrant Mbame Ndiaye dies of ‘heart attack’ while being chased by police (PHOTOS, VIDEO).. https://t.co/QIa3u56vZ1 pic.twitter.com/0p2fgP6dfU — Adeola Fayehun (@AdeolaFayehun) 16 Mart 2018

29 YARALI, 6 GÖZALTI

Göçmen nüfusunun yoğun olduğu tarihi Lavapiés mahallesindeki çatışmada 10'u polis 29 kişi yaralandı. 6 kişi de gözaltına alındı.

Six arrested in Madrid protest over migrant death https://t.co/vJUPxiiNm6 pic.twitter.com/7AHrNYThV3 — The Local Spain (@TheLocalSpain) 16 Mart 2018

YAKLAŞIK 5 SAAT BOYUNCA ÇATIŞMA

Perşembe akşamı yerel saatle 21:00'de başlayan çatışmaların 4.5 saat sürdüğü ve sokak sokak yayıldığı belirtildi.

Violent protests sweep Madrid over death of Senegalese migrant ‘found by police’ (VIDEOS) https://t.co/HkTCCPis2S pic.twitter.com/88QyDPKyjj — RT (@RT_com) 16 Mart 2018

Protestocular bir motosikleti ve çöp kovalarını ateşe verdi, polise taş attı. Polis ise protestoculara plastik mermiyle müdahale etti. Otobüs durakları ve banka şubeleri de zarar gördü.

Migrants clash with Spanish police during a protest over the death of a street vendor in Madrid pic.twitter.com/pzIg9B2yDK — AFP news agency (@AFP) 16 Mart 2018

© REUTERS/ Benoit Tessier Fransa'da Faslı işçilere ayrımcılık yapıldığı mahkeme kararıyla onaylandı

Acil yardım çalışanları, 30'larının ortasında olduğu söylenen Mmame Mbage'nin bilinçsiz bir halde sokakta yatarken bulunduğunu ve kalp krizinden öldüğünü söyledi.

12 YIL ÖNCE BOTLA GELDİ, KAZANDIĞI PARAYI AİLESİNE GÖNDERDİ

Protestocular, Mbage'nin İspanya'ya botla 12 yıl önce ulaştığını, yasadışı şekilde çanta ya da parfüm satarak geçindiğini ve ailesine para gönderdiğini anlattı.

25 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Modou, Fransız AFP ajansına, "Polis geldi ve onu Sol'dan Lavapiés'e motorsikletle kovaladı. En sonunda burada öldü" dedi. CC0 İtalya'da bir araçtan göçmenlere ateş açıldı

SOLCU BELEDİYE BAŞKANINDAN SORUŞTURMA SÖZÜ

Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, olayla ilgili üzüntüsünü açıklarken soruşturma açacağını duyurdu.

Bu ay İtalya'nın Floransa kentinde Senegalli bir seyyar satıcının öldürülmesi de Afrikalı göçmenlerin büyük protetsolarına yol açmıştı.