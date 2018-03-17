Ege'de göçmen faciası: 14 kişi öldü

Yunanistan polisi Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

© AA/ Cem Öksüz Foça’da 41 göçmen kurtarıldı

Türkiye'den yola çıkan yaklaşık 20 göçmeni taşıyan geminin Yunanistan açıklarında battığı açıklandı.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre, batan teknede bulunan 3 göçmen Eşek adası (Agathonisi) sahiline çıktıktan sonra durumu Yunan makamlarına bildirdi.

Yunan Sahil Güvenlik teknelerinin yanısıra, 1 savaş gemisi, 1 askeri helikopter ve Frontex gücüne bağlı bir bot bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Önce 1'i kadın, 1'i erkek, 4'ü de çocuk 6 kişinin cesetleri denizden toplatıldı. Öğle saatlerine doğru ise denizde 8 ceset daha bulundu.

Ölü sayının artmasından endişe ediliyor.