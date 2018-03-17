İngiltere: Rusya’ya karşı atılacak adımları en kısa zamanda belirleyeceğiz

İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra’da bugün yaptığı konuşmada, “(Uluslararası) müttefiklerimiz ve partnerlerimizle birlikte önümüzdeki günlerde (Rusya’ya karşı) atılacak adımlarımızı inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Birleşik Krallık topraklarında insanların yaşamını tehdit etmesine İngiltere’nin tahammül etmeyeceğini söyleyen May, “Bugün Rus halkıyla herhangi bir ihtilafımızın olmadığını yineliyorum. Bu ülke birçok Rus için evleri oldu ve yasalarımıza uyan, toplumumuzun gelişimine katkıda bulunan herkesi ağırlamaktan memnun olacağız. Fakat Rus yönetiminden İngiliz vatandaşlarına ve topraklarımızdaki diğer kişilere gelen tehdide asla tahammülümü olmayacak” diye konuştu.