Sırbistan Cumhurbaşkanı: Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülke nüfusunun giderek azaldığına işaret ederek, "Birkaç yıl içinde aynı emekli vatandaş sayısıyla çok daha düşük bir nüfusa sahip olabiliriz. Bu da millet olarak yok olacağımız anlamına gelir. Bunun suçlusu ne ABD ne de AB'dir, bu tamamıyla bizim suçumuz" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kosova meselesi ve nüfus politikasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Vucic, ülke nüfusunun ciddi oranda azaldığını söyledi

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Sırbistan'da, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının 1.44 olduğunu aktaran Vucic, 0.8 oranında bir artışa ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve Arnavutların yaşadığı bölgelerde nüfusun daha yoğun olduğuna dikkati çekti.

'KOSOVA MESELESİ ÇÖZÜLMELİ'

Vucic, Sırbistan nüfusunun, Kosova meselesine bağlı olarak 2060 yılında 5 milyona gerileyebileceğini vurgulayarak, "Kosova meselesinin çözülmesi Sırbistan'a çıkar sağlayacaktır, zira bu şekilde insanların, barış ve istikrarına inandıkları, yaşayıp çocuk sahibi olmak istedikleri bir ortam oluşturulacaktır. Bu anlamda, her ne kadar kendilerine de arabuluculara da zerre kadar inanmasam da Arnavutlarla görüşmelerimize devam edeceğiz, zira başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

'TAMAMIYLA BİZİM SUÇUMUZ'

Son 67 yıldır nüfusun giderek azaldığına işaret eden Vucic, "Birkaç yıl içinde aynı emekli vatandaş sayısıyla çok daha düşük bir nüfusa sahip olabiliriz. Bu da millet olarak yok olacağımız anlamına gelir. Bunun suçlusu ne ABD ne de AB'dir, bu tamamıyla bizim suçumuz" diye konuştu.

Vucic, devletin, çocuk sahibi olan annelere, doğurdukları çocuk sayısına bağlı olarak belirli miktarlarda maddi destekte bulunacağını belirterek, tüp bebek masraflarının da devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.