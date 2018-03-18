İngiltere'den 'Rusya'nın sinir gazı stoğu yaptığına ilişkin kanıtımız var' iddiası

İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin elinde, Rusya'nın son 10 senedir 'Noviçok' isimli sinir gazı stoğu yaptığına ilişkin kanıt olduğunu iddia etti.

Johnson, BBC televizyonuna verdiği ropörtajda, Rusya'nın 'Noviçok' (çaylak) isimli sinir gazından üretip bu zehirli maddenin stoğunu yaptığına dair kanıtlara sahip oldukları iddiasında bulundu.

İngiliz Dışişleri Bakanı, ellerinde olduğunu söylediği kanıtların son 10 seneye ait olduğunu da ekledi.

‘Noviçok' isimli sinir gazı grubu, eski bir Rus çifte ajan olan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesi yüzünden Londra ile Moskova arasında yaşanan krizin merkezinde yer alıyor.

Zira İngiliz Başbakan Theresa May, Skripal ile kızının komaya girmesiyle sonuçlanan zehirlenme olayına ‘Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir maddenin sebep olduğunu söylemişti. May ayrıca, olaydan doğrudan Moskova'yı sorumlu tutmuş fakat suçlamasına ilişkin kanıt sunmamıştı.

NUMUNELER OPCW'YE SUNULACAK

© AP Photo/ Andrew Matthews Rusya-İngiltere krizinin merkezindeki Noviçok sinir gazı hakkında bilinmesi gerekenler

Johnson ayrıca, Skripal ve kızının zehirlenmesine sebep olduğunu söyledikleri maddenin numunelerini, yarın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) sunacaklarını da belirtti.

Skripal'ın kızı Yuliya'nin Rusya vatandaşı olması nedeniyle Moskova da zehirli maddenin numunelerini istemişti. Fakat Londra bu talebi yerine getirmiş değil.

Rusya, eski ajan ve kızının komaya girmesine neden olan zehirleme olayında parmağının olduğuna ilişkin iddiaları sert biçimde reddetmişti. Rus yetkililer ayrıca, soruşturma sürecine yardım etmeye hazır olduklarını da kaydetmişti.