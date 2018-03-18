Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas'a kurşunlu tehdit

Reuters'a konuşan bir polis yetkilisi, "Zarfta bir kurşun ve bakanın Makedonya meselesindeki çabalarına atıf yapılan bir mektup vardı" dedi.

Kocyas geçtiğimiz aylarda da tehdit içeren mektuplar almıştı. Şubat ayında gönderilen bir mektupta üç adet kurşun bulunmuştu.

Yunanistan, kendi sınırları içinde de ‘Makedonya' isimli bir bölgenin bulunmasını gerekçe göstererek, bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor. Dahası, Makedonya'nın AB ve NATO üyeliğini de bu nedenle bugüne dek veto ediyordu.

İSİM KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İki ülke arasındaki müzakereler geçen ay ivme kazanmış, sorunun çözülmesinin an meselesi olduğu belirtilmişti. Bu müzakereleri yürüten ve bir jest mahiyetinde bir ilki gerçekleştirerek 22 Mart'ta Atina'dan doğrudan Üsküp'e uçması planlanan Dışişleri Bakan Kocyas tehditlerin hedefindeydi. Atina'da yüzbinlerce kişi de, içinde ‘Makedonya' sözcüğünün geçtiği olası bir yeni isme karşı protesto düzenlemişti.

1993'teki BM Genel Kurulu'nda BM üyeliğine kabul edildiği sırada Makedonya'ya, Yunanistan'ın itirazı üzerine geçici olarak ‘Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)' adı verilmişti.