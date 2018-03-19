İngiliz polisi: Gluşkov cinayeti ile Skripal'in zehirlenmesi arasında bağlantı bulamadık

Aeroflot'un eski CEO'su Nikolai Gluşkov'un İngiltere'de öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Scotland Yard, Gluşkov cinayeti ile eski Rus casus Sergey Skripal'in sinir gazıyla zehirlenmesi vakası arasında bağlantı bulamadığını duyurdu.

İngiliz polisi, Gluşkov'un 14 Mart'ta Londra'nın güneyindeki New Malden banliyösündeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

Rusya'da 1990'larda devlete ait hava yolları Aeroflot'un ve yakın arkadaşı muhalif oligark Boris Berezovski'ye ait otomobil şirketi LogoVAZ'ın genel müdürlüğünü yapan, ancak yolsuzluktan hapse mahkum edilen Gluşkov, İngiltere'ye iltica etmişti.

Gluşkov, 1999'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ters düşüp İngiltere'ye kaçan ve 2013'te ölen Rus oligark Berezovski ile yakın arkadaştı.

Berezovksi, Berkshire'deki evinin banyosunda asılı halde bulunduğunda polis intihar üzerinde durdu. Gluşkov ise Guardian gazetesine şunları söylemişti: ''Boris'in öldürüldüğünden eminim. Medyada yayınlananlardan çok farklı bilgilere sahibim.''

Gluşkov, 2017'de Rusya'da gıyabında yargılandığı davada Aeroflot'tan 123 milyon dolar çalmaktan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aeroflot davayı Londra'ya taşıdığından, Gluşkov'un yaşasaydı geçen pazartesi duruşmaya katılması bekleniyordu.