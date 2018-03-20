AB: Rusya’nın, Salisbury saldırısıyla ilişkili olabileceğine dönük açıklamaları ciddiyetle inceliyoruz

AB Dış İlişkiler Konseyi'nden konuyla ilgili bugün yayınlanan yazılı açıklamada, "AB, İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart 2018'de Sergey ve Yuliya Skripal'e yapılan ve sonucunda bir polis memurunun da ağır yaralandığı saldırıyı kararlılıkla kınıyor. Düşüncesizce yapılan bu yasadışı eylem, birçok vatandaşın hayatını tehlikeye atmıştı. AB, İngiliz hükümetinin olaydan Rusya'nın sorumlu olmasının yüksek ihtimal olduğu yönündeki değerlendirmelerini son derece ciddiye alıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "AB, Rusya'yı İngiltere'nin ve uluslararası toplumun sunduğu soruları acil bir şekilde incelemeye, ayrıca OPCW'ye Noviçok programıyla ilgili bilgileri derhal, her yönüyle ve eksiksiz olarak sunulmasını sağlamaya çağırıyor" dendi.

'HEPİMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN TEHDİT'

Avrupa Birliği topraklarında 70 yılı aşkın bir sürenin ardından Rusya'nın geliştirdiği ‘saldırı amaçlı askeri sinir gazı maddesinin' ilk kez kullanılmış olmasının şok etkisi yarattığı belirtilen açıklamada, "Herhangi bir kimyasal silahın herhangi birileri tarafından kullanılması kesinlikle kabul edilemez ve hepimizin güvenliği için bir tehdit oluşturuyor. Bu tür maddelerin kullanılması, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor" ifadeleri kullanıldı.

'AB, İNGİLTERE İLE KOŞULSUZ DAYANIŞMA İÇİNDE'

Açıklama metninde, "Avrupa Birliği, bu suçtan sorumlu olanları adalete teslim etme çabaları da dâhil olmak üzere İngiltere ile koşulsuz dayanışma içinde olduğunu ve destek verdiğini ifade ediyor" dendi.

Eski Rus çifte ajan Skripal ve kızı Yuliya, 4 Mart Pazar günü İngiltere'nin Salisbury kentinde baygın olarak bulunmuş ve yoğun bakıma alınmıştı. İngiltere hükümeti, Skripal'in Rus yapımı sinir gazından zehirlendiğini iddia etmişti.