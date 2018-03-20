NATO'dan Yunan gazetesinin Türk deniz gücüyle ilgili haberine tekzip

NATO, Türk Deniz Kuvvetleri'nin başvurusu üzerine Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimeri'nin İtalya'da tatbikatta olan Türk deniz gücüyle ilgili bir yazısını tekzip etti.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Kathimerini, Türkiye'nin 'Dynamic Manta' tatbikatı sırasında bir Fransız gemisinin sonarının Rus denizaltısı sinyali alması üzerine MARCOM emriyle kurulan 'Acil Görev Gücü'ne katılmayı reddettiği iddiasını içeren 11 Mart tarihli haberine ilişkin NATO'nun tekzibini yayımladı.

Gazete yayımladığı tekzipte böyle bir olayın yaşanmadığını söyleyerek "Türk gemisi bütün denizaltı araştırmalarında etkin rol almıştır" ifadesini kullandı.

6 MART'TA BAŞLAMIŞTI

İtalya'nın kuzey kıyılarında 6 Mart'ta Dynamic Manta 2018 tatbikatı başlamıştı. NATO bünyesindeki tatbikata ABD, Almanya, Fransa, İspanya ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin deniz kuvvetleri var. Türkiye de bu tatbikattaki en etkili deniz güçlerinden biri. Türkiye tatbikata TCG Gaziantep gemisi ve Preveze denizaltısının da içinde olduğu bir deniz gücüyle katıldı.

Tatbikat devam ederken Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi olan Kathimerini'de 11 Mart'ta Türk-Yunan ilişkileri üzerine Vasilis Nedos'un bir analizi yayımlandı.

'Kıbrıs Ekonomik Bölgesinde Ankara ile Deniz Savaşı' başlıklı makalede; Doğu Akdeniz'de Rus gücünün arttığı ve bunun Amerikalıları endişelendirdiği bir ortamda Türk-Yunan sorunlarının gittikçe karmaşıklaştığı yorumu yer aldı.

Analizde tatbikattaki Yunan görev gücüne Papanikolis denizaltısının da katıldığı ve bunun 1974'ten beri bir ilk olduğu vurgulanarak tatbikattaki Türk görev gücüyle ilgili önemli bir iddia yer aldı.

"RUS SİNYALİ GELDİ, TÜRKLER ÇEKİLDİ"

© Fotoğraf: Yunanistan Savunma Bakanlığı Yunanistan, Kuşadası açıklarında tatbikata hazırlanıyor

Makalenin yazarının iddiasına göre tatbikat sırasında bir Fransız gemisinin sonarı Rus denizaltısı sinyali aldı. Bunun üzerine Türkiye, MARCOM (NATO Deniz Komutanlığı) emriyle kurulan acil görev gücüne katılmayı reddetti. Yine yazarın iddiasına göre Türkiye'nin bu tavrı NATO'da 'garip' karşılandı.

TÜRKİYE YALANLADI, NATO HAREKETE GEÇTİ

Bu yazının yayımlanması üzerine Türk Deniz Kuvvetleri NATO nezdinde girişimlerde bulunarak gerçeğe aykırı ifadeler bulunan bu haberin tekzip edilmesini istedi. NATO Deniz Komutanlığı bunun üzerine gerekli girişimleri başlattı ve yazıda belirtilen durumun gerçekten olmadığını Türk gemilerinin tatbikat kapsamında her alanda etkin bir görev aldığını Yunan temsilcilerine bildirdi.

Ayrıca Twitter'da TCG Gaziantep gemisinin içinden, denizaltı sinyallerini takip eden Türk subaylarını da gösteren iki fotoğrafı 'Türk denizcileri çok sıkı çalışıyor' notuyla paylaştı.

Turkish sailors hard at work tracking all submarine contacts aboard TCG Gaziantep during NATO exercise #DynamicManta off the coast of Italy | #WeAreNATO pic.twitter.com/Nxt26H732N — NATO MaritimeCommand (@NATO_MARCOM) March 15, 2018

​GAZETE TEKZİP YAYIMLADI

NATO'nun uyarısının ardından Yunan gazetesi 'Correction' (Doğrulama) başlığıyla bir tekzip yayınladı. Tekzipte "Gazetemizin 11 Mart'ta Dynamic Manta 2018'i konu alan makalesinde bir hata vardı. NATO Komutanlığı'nın da belirttiği gibi tatbikatta anti-denizaltı faaliyetleri sırasında birçoğu boş çıkan sinyalleri araştırması normaldir. NATO komutasındaki Türk gemisi (TCG Gaziantep) bütün araştırma ve incelemelerin tamamında etkili bir rol almıştır" dendi.