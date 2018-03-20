Londra'nın sınır dışı edeceği 23 Rus diplomat büyükelçilik binasından ayrıldı

İngiltere topraklarında eski bir çifte Rus ajan ve kızının bir çeşit sinir gazı ile zehirlenmesi yüzünden İngiliz hükümetinin ülkeden gönderme kararı aldığı 23 Rus diplomat aileleri ile başkent Londra'daki Büyükelçilik binasından ayrıldı.