Londra'nın sınır dışı edeceği 23 Rus diplomat büyükelçilik binasından ayrıldı

İngiliz Başbakan Theresa May'in sınır dışı edilmeleri emrini verdiği 23 Rus diplomat aileleri ile birlikte yaklaşık 10 otomobil ve birkaç otobüsün yer aldığı bir konvoyla havaalanına doğru hareket etti.
Rusya'nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko'nun ise ülkelerine gönderilen diplomatlarla vedalaşmak için havaalanına gitmesi bekleniyor.
Londra'nın bu kararına karşı Moskova'nın sınır dışı etme kararı aldığı 23 İngiliz diplomat da yakın zamanda ülkelerine dönecek.
Expelled Russian diplomats leave embassy in London https://t.co/7qJZc2pQEr pic.twitter.com/QeGv8iqFBv— RT (@RT_com) 20 Mart 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)