İngiltere Dışişleri binasında dev Putin portresi: Beni özlediniz mi?

Kendilerini ‘Philosoraptors’ olarak tanıtan bir grup, İngiltere Dışişleri Bakanlığı binası üzerine seçimleri bir kez daha kazanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in portresini yansıttı. Görüntülerde “Beni özlediniz mi?” ifadesi yer aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı binasına, ‘Philosopraptors’ isimli bir grup tarafından Putin’in dev bir portresi yansıtıldı. ‘Sherlock’ televizyon dizisine gönderme yapılan portrede, dizinin baş karakterinin sıkça sarf ettiği “Beni özlediniz mi?” ifadesi kullanıldı.

'RUS HALKININ SEÇİMİNE SAYGI DUYUN'

Video ile paylaşılan bir yazıda da grup, dünyada olup bitenden her şeyden Rusya ve Putin’in sorumlu tutulduğunu hatırlattı: “Putin ABD’deki seçimlere müdahale ediyor, Putin (eski Rus ajanı Sergey) Skripal’i zehirledi, Putin bitcoin'in değerini düşürdü. Ancak Ruslar ülkelerinin güçlü liderini seviyor ve onu yeniden başkan seçti. Lütfen Rus halkının seçimine saygı duyun.”

Putin de son günlerde verdiği bir röportajda Batı medyası tarafından dünyanın en büyük ‘kötü adamı’ olarak anılmaya alıştığını ve bunu umursamadığını, Rusya ve Rus halkının çıkarlarına odaklandığını ifade etti.

Putin, pazar günü yapılan seçimlerde 76.67 oy alarak bir kez daha devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.