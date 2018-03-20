Finlandiya Dışişleri Bakanı: Helsinki'deki ABD, Kuzey ve Güney Kore görüşmelerinde nükleerden arındırılma konusu ele alınmayacak

Finlandiyalı MTV3 televiyonuna konuşan Finli bakan Soini görüşmelerde nükleer silah konusunun gündeme gelmesinin beklenmediğini belirtti.

Bakan Soini "Akademisyen ve yetkililer yapılan bu görüşmelere 'Track 1.5 diplomasi' deniliyor. Finlandiya burada sadece kolaylaştırıcı. Ancak Track 1.5 diplomasiden bahsettiğimiz için nükleer silahlar hakkında bir görüşme olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Helsinki'deki görüşmelerde Kuzey Kore heyetii Güney Koreli mevkidaşları ve ABD'li eski diplomatlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Bugün resmi oalrak başlayan görüşmelerin yarın sona ermesi bekleniyor.

Görüşmeler için Kuzey Kore'nin Kuzey Amerika ile ilişkilerden sorumlu üst düzey diplomatı Choe Kang Il pazar günü Helsinki'ye gitmişti.

Choe, Güney Koreli güvenlik uzmanları ve aralarında ABD'nin eski Güney Kore Büyükelçisi Kathleen Stephens'ın da olduğu eski ABD'li diplomatlarla biraraya gelecek. 3 ülkenin heyetinin de 6 kişiden oluştuğu belirtildi.

Helsinki görüşmelerinin iki Kore lideri arasında nisanda yapılacak zirve ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald trump arasında planlanan görüşme için zemin hazırlama çalışması olduğu düşünülüyor.