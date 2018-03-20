İzinsiz Yunanistan'a geçen Türk vatandaşına hapis

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunan tarafına geçen Türk vatandaşına, tecilli dört ay hapis ve bin 500 euro para cezası verildi.

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunanistan'a geçen bir Türk vatandaşı, Yunan mahkemesi tarafından tecilli dört ay hapis ve bin 500 euro para cezasına çarptırıldı.

ALKOLLÜ YAKALANMIŞTI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün saat 23.00 sıralarında Pazarkule Sınır Kapısı'ndan koşarak Yunan tarafına geçen 40 yaşlarındaki ismi açıklanmayan Türk vatandaşı, Yunan gümrük muhafaza birliklerince gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirtilen ve Adanalı olduğunu söyleyen Türk vatandaşının ifadesinin alınması için ayılması beklendi.

Yapılan incelemede pasaportu olduğu ancak Yunan vizesi bulunmadığı belirlenen Türk vatandaşının, bugün çıkarıldığı Orestiada Mahkemesindeki ifadesinde, İsveç'teki ailesinin yanına gitmek istediğini söylediği ifade edildi.

Türk vatandaşına tecilli dört ay hapis ve bin 500 euro para cezası verildiği kaydedildi.

Olayın Yunan gizli servislerince "hassasiyetle" incelendiğinin altı çizilirken, karara itiraz hakkı bulunan Türk vatandaşının, duruşma sonunda serbest bırakılıp bırakılmadığı ya da Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusunda ise bilgi verilmedi.