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    Stephen Hawking

    Hawking'in külleri Newton ve Darwin'in yanına gömülecek

    © AFP 2018/ NIKLAS HALLE'N
    Avrupa
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    Geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman bilim insanı Stephen Hawking'in külleri Londra'da bulunan Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton ve biyolog Charles Darwin'in yanı başına gömülecek. Hawking'in çocukları, babaları için klasik bir cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

    Fizik dünyasının ünlü İngiliz bilim insanı Stephen Hawking'in küllerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton'ın mezarının yanına gömüleceği açıklandı.

    Stephen Hawking
    © AA/ FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
    Hawking'in yayınlanmamış makalesi, çoklu evren gizemini çözebilir
    Hawking'in külleri aynı zamanda evrimle ilgili çalışmalarıyla bilinen ünlü biyolog Charles Darwin'in 1882'de gömüldüğü mezarının da yanı başında olacak.

    BBC Türkçe'nin haberine göre, Hawking'in ailesi gizli bir cenaze töreninin Cambridge'deki Great St Mary Kilisesi'nde düzenleneceğini söyledi. Bu kilise, Hawking'in 50 yıldır öğretim üyesi olduğu Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Gonville and Caius Koleji'ne çok yakın bulunuyor.

    Westminster Abbey'deki törenin bu yılın sonuna doğru yapılacağı aktarıldı.

    'İNANAN YA DA İNANMAYANLAR TARAFINDAN SEVİLİYORDU'

    Stephen Hawking
    © REUTERS/ Lucas Jackson
    Stephen Hawking hayatını kaybetti
    Babalarının cenaze düzenlemeleriyle ilgili bir açıklamada bulunan Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim, Hawking'in 50 yıldır Cambridge'de yaşaması ve çalışması dolayısıyla cenazesinin bir süre orada bulunacağını aktardı.

    Çocukları, Hawking'in şehirde yaşayan, inanan ya da inanmayan birçok insan tarafından sevildiğini, bu yüzden klasik bir cenaze töreninin düzenleneceğini belirtti.

    Westminster Abbey'deki papazlar konseyinin başında bulunan Dr. John Hall ise Hawking'in kendisi gibi saygın bilim insanlarının yanına gömülmesinin çok uygun olduğunu söyledi.

    'BİLİM VE DİNİN, HAYAT VE EVRENE DAİR GİZEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMASI HAYATİ'

    Stephen Hawking
    © AA/ FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
    Bilim dünyası bir dahiyi kaybetti
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    Hall, Newton'ın buraya 1727'de, Darwin'in ise 1882'de hemen yanına gömüldüğünü hatırlattı:

    "Bilim ve dinin, hayat ve evrene dair büyük gizemleri çözmek adına beraber çalışmasının hayati olduğuna inanıyoruz."

    Motor nöron hastalığı (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) olan Hawking, 14 Mart günü Cambridge'deki evinde 76 yaşında hayatını kaybetmişti.

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    Etiketler:
    Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking, İngiltere
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