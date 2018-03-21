Sorgusu devam eden Sarkozy için 'gözaltı molası'

© REUTERS/ Pascal Rossignol Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında

Europe 1 radyosunda yayınlanan haberde, dün gözaltına alınan Sarkozy'nin gözaltı sürecine 7 saatlik ara verildiği belirtildi.

Haberde, Paris yakınlarındaki Nanterre Adli Polis Merkezi'nde sorgusu devam eden Sarkozy'nin, gece yarısına doğru evine gitmesine izin verildiği ifade edildi. Sabah 07.30 itibarıyla evinden çıkan Sarkozy'nin, tekrar polis merkezine dönerek sorgusuna kaldığı yerden devam ettiği aktarıldı.

Gözaltında olan birinin evine dönmesine izin verilmesinin veya gözaltı süresine ara verilmesinin alışılmış bir uygulama olmadığına dikkat çekilen haberde, hastalar ve yaşlılar için bazı durumlarda benzer uygulamaların gündeme gelebildiği, Sarkozy'nin ise eski bir cumhurbaşkanı sıfatı taşıdığı için 'gözaltı molası' verildiği kaydedildi.

Nicolas Sarkozy a été autorisé à rentrer dormir chez lui pendant sa garde à vue. "Les juges d'instruction ont pris en compte son statut d'ancien président de la République", analyse Alain Acco, le chef du service police-justice d'Europe 1. https://t.co/3Mlt6qza7t via @europe1 — Christelle Bertrand (@ChriBertrand) 21 Mart 2018

Sarkozy'nin gözaltı süresinin uzatıldığı açıklanırken sorgulama sonrası hakkında soruşturma açılmasının beklendiği belirtiliyor.

Sarkozy'nin 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon avroya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.