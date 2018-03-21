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    14 Mart'ta 4. kez Almanya Başbakanı seçilmesi sonrası ilk kez Alman meclisine (Bundestag) seslenen CDU lideri Angela Merkel, 4 yıllık hükümet programını tanıttı.

    Merkel: Afrin'de olan bitenler kabul edilemez, en kuvvetli şekilde kınıyoruz

    © REUTERS/ Fabrizio Bensch
    Avrupa
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

    Alman meclisinde oylama: CDU lideri Angela Merkel 4. kez başbakan seçildi. Milletvekilleri sonucu alkışladı, partilerin meclis grup başkanları Merkel'i tebrik edip çiçek hediye etti.
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Merkel 4. kez başbakan seçildi, ama gerekli oyu zor tutturdu
    Dördüncü kez Almanya Başbakanı seçilmesi sonrası ilk kez Alman meclisine (Bundestag) seslenen CDU lideri Merkel, 4 yıllık hükümet programını tanıttı.

    Konuşmasında Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen şansölye, ''Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları olmasına rağmen Afrin'de olan bitenler kabul edilemez. Binlerce sivil zorbalığa uğradı, öldü ya da kaçmak zorunda kaldı. Bu durumu en güçlü dille kınıyoruz'' dedi.

    ESAD İLE RUSYA'YA DA KINAMA

    Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarını da 'en güçlü dille kınadığını' söyleyen Merkel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı suçlarken Rusya'nın da olan bitenlere 'seyirci kaldığından' söz etti.

    'İSLAM ALMANYA'YA AİT, BERABERLİK BÜYÜMELİ'

    Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © AP Photo/ Michael Sohn
    Merkel'den Alman bakana yanıt: Müslümanlar da İslam da Almanya'ya ait
    CDU'nun kardeş partisi CSU'nun lideri ve yeni İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" açıklamasına bir kez daha itiraz eden Merkel ''İslam Almanya'ya aittir. Pek çok kişi bunu kabullenmekte zorlanabilir ve böyle bir hakları vardır. Ama Alman hükümeti de Almanya'daki birlik, beraberlik, birlikte yaşamanın küçülmesi değil büyümesini sağlamakla sorumludur'' dedi.

    Alman anayasasının birinci maddesini hatırlatan Merkel ''İnsanlık onuru dukunulmazdır. İşte bu cümle, birlikte yaşamamızın özünü oluşturmaktadır. O yüzden bizim hukuk devletimizde şiddet, yabancı düşmanlığı, anti semitizmin yeri yoktur'' diye konuştu.

    'SIĞINMACI KRİZİ BİR İSTİSNAYDI, TEKRARI OLMAYACAK'

    SPD Genel Merkezi Andrea Nahles, Hubertus Heil, Fraziska Giffey, Heiko Mass, Katarina Barley, Svenja Schulze, Olaf Scholz, Lars Klingbeil, Michael Roth, Berlin, 9 Mart 2018
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Almanya'da Sosyal Demokrat Partili bakanlar açıklandı
    Almanya'nın korunmaya ihtiyacı olan sığınmacıları kabul etmeye devam edeceğini, korunmaya ihtiyacı olmayanların ise Almanya'dan gönderileceğini, oturma izni verilenlerin Almanya'ya entegre olması için çalışılacağını belirten şansölye, uluslararası toplum tarafından unutulmuşlarsa bunun Almanya'ya gelen sığınmacıların suçu olmadığını dile getirdi.

    Avrupa Birliği ve nihayetinde kendisinin de Suriye, Irak ve Libya'daki gelişmelerden kaynaklanan sığınmacı krizinde gönülsüzce harekete geçtiğinin kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Merkel, 2015-2016 sığınmacı krizinin bir daha tekrarlanmayacağı güvencesi verdi.

    AfD'li Alman vekillerden, Suriyeli sığınmacıların iadesi umuduyla Şam ziyareti
    © REUTERS/
    AfD'li Alman vekillerden, Suriyeli sığınmacıların iadesi umuduyla Şam ziyareti

    'TÜRKİYE İLE SIĞINMACI ANLAŞMASINI DAİMA SAVUNACAĞIM'

    2016'da AB ile Türkiye arasında varılan, insan kaçakçılığı önleyerek Avrupa'ya sığınmacı akışını kesen sığınmacı anlaşmasının 'pek çok muhalifi olduğunu', ama kendisinin bu anlaşmayı 'daima savunacağını' dile getiren şansölye, göçmen tartışmasının ülkeyi böldüğünü ve kutuplaştırdığını da itiraf etti.

    Almanya'nın son dönemlerin en iyi durumunda olduğunu, buna rağmen Almanya'da insanların gelecekleriyle ilgili büyük korkular taşıdıklarını belirtti.

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