Hollanda'nın Afrin önerisi, AB ve NATO'dan destek görmedi

Hollanda Başbakanı Rutte, Zeytin Dalı Harekatı'nın kınanması için yaptıkları önerinin AB ve NATO'dan gerekli desteği alamadığını açıkladı.

© AFP 2018/ YOSHIKAZU TSUNO Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye ile çözmemiz gereken meseleler var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle kınanması için yaptıkları önerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gerekli desteği alamadığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Rutte, salı günü parlamentoda yapılan özel oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet partileri, Afrin harekatı nedeniyle Türkiye'nin kınanması yönündeki önerileri anımsatarak, hükümetin bu konudaki tutumunu sordu.

RUTTE: AB ÜYELERİNİN ÇOĞU, SURİYE'DEKİ İNSANİ DURUMDAN ENDİŞE EDİYOR

Hollanda Başbakanı, Türkiye'nin Suriye'deki harekat nedeniyle kınanması konusunda AB ve NATO üyeleri arasında yeterli desteğin sağlanamadığını söyledi. Rutte, Hollanda ve AB üyelerinin çoğunun Suriye'deki insani durumdan endişe duyduğunu vurguladı.

Rutte, 18 Mart 2016'da Türkiye ile AB arasında imzalanan sığınmacıların geri kabulü anlaşmasına da değindi.

Yunanistan'ın anlaşma konusundaki tutumunu eleştiren Rutte, Atina yönetiminin sığınmacıların geri gönderilmesi ile ilgili ağırkanlı tutumunun sorunlara yol açtığını söyledi. Rutte, "Doğruyu söylemek gerekirse Türkiye'nin yapılan sığınmacı anlaşmasına son derece bağlı kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.