Fransa: Türkiye’nin eylemleri Suriye’deki durumu kötüleştiriyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye’nin eylemleri nedeniyle Suriye’deki durumun giderek kötüleştiğini ve çatışmaların yeniden alevlenmesine neden olduğunu söyledi.

Le Drian, Fransız parlamentosunun alt kanadında yaptığı konuşmada, "İki aylık Türk kuşatmasından sonra Afrin'in ele geçirilmesi, Suriye'deki durumun trajik biçimde tırmanışında yeni bir aşamaya işaret ediyor. Bu (eylem), bu ülkedeki insani duruma indirilen yeni bir darbe" ifadelerini kullandı.

Le Drian, bu bağlamda "onbinlerce insanın yerlerinden olduğunu, yerlerinde kalanlarınsa kritik bir durumda, sudan, elektrikten ve herhangi bir yardımdan mahrum kaldıklarını" söyledi.

'IŞİD'E YÖNELİK ASKERİ SEFERBERLİĞE DARBE'

Fransız Bakan, aynı zamanda bunun IŞİD'e yönelik askeri seferberliğe, yani Suriyeli demokratik muhalif güçlerin en kritik katkıda bulunduğu (ve Fransa'nın kendilerine bu konuda minnettar olduğu) operasyonlara vurulan yeni bir darbe olduğunu savunarak, Kabani ve Rakka'daki operasyonları örnek verdi.

‘Suriye'de IŞİD'e karşı henüz nihai bir zafer kazanılmamış olduğu için bu güçlerin savaşma kabiliyetlerinin korunması gerektiğine' dikkat çeken Le Drian, ayrıca Afrin'deki olayların ‘insani ateşkese indirilen yeni bir darbe' olduğunu da vurguladı.

'ATEŞKESİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ'

İnsani mola kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alındığını söyleyen Le Drian, ‘Türkiye ve (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad dâhil olmak üzere çatışmanın tüm taraflarını kapsadığını hatırlatarak, "Erişilebildiğimiz her türlü yöntemle ateşkesin korunması için çalışmalıyız" dedi.

Fransa'nın bu konudaki tutumunun değişmediğini de söyleyen Le Drian, "Tutumumuz, Türkiye'nin sınırlarındaki durumdan duyduğu endişenin şu anda şahitlik ettiğimiz askeri suça dönüşmemesi gerektiğini vurguluyor" ifadelerini kullandı. Le Drian ayrıca Fransa'nın Suriye ihtilafının sadece ‘Kürtlere hak ettikleri yerin verileceği bir siyasi sürecin temelinde' çözülmesinden yana tutum sergilediğini de hatırlattı.