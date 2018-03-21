Alman Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye, Afrin’de sivil halkı korumakla sorumlu

Almanya Federal Meclisi’nde konuşan Maas, “Başlıca öncelik, Afrin’deki sivil halkın güvenliği. Türkiye bundan sorumlu. Kalıcı işgal, burada uluslararası hukukun ihlal edilip edilmediği konusu dahil yeni gerçeklik oluşturacak” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugünkü konuşmasında Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, ''Türkiye'nin güvenlikle ilgili tüm meşru menfaatlerine karşın Afrin'de olanlar; binlerce sivilin kovuşturmaya maruz kalması, hayatını kaybetmesi veya kaçmak zorunda kalması kabul edilemez. Bu durumu en güçlü dille kınıyoruz'' demişti.