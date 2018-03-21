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    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson

    Johnson, Skripal olayının arkasıda Rusya olduğu iddialarını yineledi: Putin, sorun yaratmaya çalışıyor

    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    Avrupa
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    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rus askeri istihbaratında çalışırken İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya bilgi sızdıran eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’in zehirlenmesinin arkasında Rusya’nın olduğunu iddia etti. Johnson, Putin’in elinden geldiğince her yerde sorun yaratmaya çalıştığını da ileri sürdü.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı- Büyükelçiler toplantısı
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Rus Dışişleri: İngiltere ya kendisini koruyamadı ya da Skripal olayının arkasında kendisi var
    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boris Johnson, Salisbury’de Skripal ve kızının zehirlenmesi olayının arkasında Rusya olduğu suçlamalarını tekrarladı.

    Bunun, Moskova’nın başka potansiyel ilticacılara karşı bir sinyali olduğunu iddia eden Johnson, ‘kimyasal saldırı’ için İngiltere’nin seçilmesinin nedeninin Londra’nın geçmişte Moskova’yı bu yöndeki ihlalleri yönünde kınaması olduğunu söyledi.

    ‘SEÇİMLERLE BAĞLANTILI’

    Johnson, saldırının zamanlamasının da Rusya’daki seçimlerle bağlantısı olduğunu ileri sürdü.

    Johnson “Birçok demokratik olmayan ismin seçimler veya önemli bir siyasi dönem öncesinde yaptığı gibi, kamuoyu önünde bir düşman kavramı oluşturulması genellikle çekici bir durum” dedi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © REUTERS/ Maxim Shemetov
    Peskov: İngiliz büyükelçinin Skripal soruşturmasıyla ilgili toplantıya katılmama kararı absürt
    İngiliz bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinden geldiğince her yerde sorun yaratma arayışında olduğunu ifade etti.

    Johnson, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir süredir gergin olduğunu, ancak diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade etti.

    Johnson’ın açıklamaları, Rus Dışişleri’nin Skripal olayı ile ilgili büyükelçiler ve yabancı temsilcilerle yaptığı toplantının ardından geldi.

    Toplantıda Moskova’nın olayı İngiltere topraklarında Rusya vatandaşlarına saldırıda bulunulduğu şeklinde değerlendirdiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Nükleer Silahların Yarılmasını Önleme ve Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Londra’nın topraklarındaki bir terör saldırısından kendisini koruyamadığı ya da olayın arkasında bizzat olduğunu düşündüğünü belirtti.

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    Etiketler:
    Sergey Skripal, Vladimir Putin, Boris Johnson, Rusya, İngiltere
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