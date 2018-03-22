Hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Sarkozy, adli denetimle serbest bırakıldı

© REUTERS/ Pascal Rossignol Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında

Le Monde gazetesinin haberinde, “İki gün gözaltında tutulduktan sonra eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye bugün, 21 Mart’ta, pasif yolsuzluğu yönetme, seçim kampanyasına yasadışı finansman sağlama ve Libya devlet paralarını gizleme suçlaması yönetildi” dendi. Hakkında, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği gerekçesiyle soruşturma açılan Sarkozy'nin tüm suçlamaları reddettiği bildirildi.

KADDAFİ’NİN OĞLU SARKOZY’YE KARŞI İFADE VERMEYE HAZIR

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu, babasının yasadışı vakıflarla birlikte Sarkozy’nin seçim kampanyasını finanse ettiğine dair deliller sunmaya hazır olduğunu belirtti.



Middle East Monitor’un haberine göre, 2011’de öldürülen Libya liderinin oğlu Seyfulislam Kaddafi, Sarkozy’nin Trablus’taki karargahının eski başkanı Claude Guéant’a ilk para teslimatının şahidi olduğunu söyledi.