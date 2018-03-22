Fransız memur ve işçiler Macron'a karşı greve gitti, Paris'te çatışma çıktı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emekçilerin kazanılmış haklarını elinden almaya yönelik tasarruf tedbirlerine karşı devlet memurları, öğretmenler, hava trafiği kontrol memurları ve demiryolları işçileri greve gitti. Paris ve Nantes kentlerinde polisle protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Fransa çapındaki grevde hızlı trenlerin yüzde 60'ı, şehir içi trenlerin yüzde 75'i çalışmadı.

Paris'teki havaalanlarından iniş-kalkış dahil tüm uçuşlar iptal edildi.

Pek çok okulda eğitim verilmedi.

Fransa'da hayat durma noktasına gelirken 150 kent ve kasabada Macron'un reformlarına karşı yürüyüş düzenlendi.

En büyük kamu emekçileri sendikalarından UGFF-CGT'den Jean-Marc Canon, 5 yılda 120 bin kamu emekçisini işten atmayı hedefleyen plan sebebiyle çalışanlar arasında endişenin hızla arttığını söyledi.

İlerleyen saatlerde Paris'te polisle bazı göstericiler arasında arbede yaşandı. Doğu Garı'ndan geçenlerin duman bombası atması üzerine bölgeye gelen polise taş fırlatanlar oldu.

Bunun üzerine polis gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.

Paris strikers bloodied and beaten as reform protests erupt pic.twitter.com/5rNE7tqrHD — Ruptly (@Ruptly) March 22, 2018

Nantes kentindeki eylemcilere de polis gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak müdahale etti.

Ayrıntılar geliyor…

