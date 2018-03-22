'Skripal'in zehirlenmesinden sonra bir İngiliz polis daha hastaneye kaldırıldı' iddiası

İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığına göre, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayıyla ilgilenen ve olay yerindeki bir nesneye temas eden ikinci bir polis daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Semptomların hafif olduğu bildirildi.

© AFP 2018/ Adrian DENNIS 'Skripal'i İngilizler zehirlemiş olabilir'

Daily Mail’e konuşan bir kaynak, ''İkinci bir poliste daha olası zehirlenme belirtileri gözlendi. Ancak belirtiler kesinlikle çok hafif. Bailey ve baba-kız Skripallerinki gibi değil. Olay yerinde kazara bir nesneye temas etmiş olabilir'' dedi.

Daha önce Nick Bailey isimli bir polis memuru olayın gerçekleştiği gün durumunun kritik olması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

'AYAKTA TEDAVİ'

Kaynak, nasıl zehirlendiğinin henüz tam olarak bilinmediğinin, ancak polisin Salisbury Hastane’sinde ayakta tedavi gördüğünü ifade etti. Kaynak ''Semptomlar hastanede tutulmasını gerektirecek kadar ciddi değil'' dedi.

'BAILEY'NİN DURUMU İSTİKRARLI, SKRIPALLER KRİTİK'

Kaynak ayrıca ''Kritik durumdayken hastaneye kaldırılan Bailey'nin durumu şimdi istikrarlı. Skripallerin durumu ise hala kritik, yaşam mücadeleleri devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Skripal vakasıyla ilgili kanıt göstermeksizin Moskova'yı suçlayan İngiltere Başbakanı Theresa May, 23 Rus diplomatı sınırdışı etmesinin yanısıra Soğuk Savaş rüzgarlarını daha da şiddetlendirebilecek adımlar atmaya hazırlanıyor.