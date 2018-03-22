Sırbistan Dışişleri: Putin-Trump görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız

Sputnik'e konuşan Dacic, şunları söyledi:

''Belgrad, bütün dünya için önem taşıyan bu görüşmeye ev sahipliği yapmaya tamamen hazır. Sırbistan, askeri tarafsızlığını koruyan bir devlet olarak, Rusya ile ABD liderlerini ağırlamak için yeterli dış politika potansiyeline sahip. Ayrıca bu, ülkemizin izlediği politikanın en iyi kanıtı olurdu.''

Belgrad daha önce de Moskova ile Washington arasındaki görüşmelere sahne olmuştu.

Ekim-Kasım 2017'de Belgrad'da Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladislav Surkov ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker arasında Ukrayna'daki durumun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirilmişti.