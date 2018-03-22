Macron'dan Afrin değerlendirmesi: Egemen bir ülkedeki işgali asla desteklemeyeceğiz

Suriye hükümetini kanıtlanmamış kimyasal silah iddiaları üzerinden saldırmakla tehdit eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili şu yorumda bulundu: ''Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz.''

Brüksel'deki AB liderler zirvesi öncesi gazetecilere konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrin konusunda her zaman net olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ KAALE ALIYORUZ'

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ilk etapta Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili şunları söyledi:

''Türkiye’nin güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak Suriye gibi egemen bir ülkede işgali hiçbir zaman desteklemeyeceğiz. Ülke savaş durumunda olsa bile.''

'RUSYA'NIN DA DESTEKLEDİĞİ BM KARARLARININ İHLALİNİ ONAYLAMIYORUZ'

Macron, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de ateşkes kararına atıfla Fransa'nın katkıda bulunduğu ve Rusya'nın da desteklediği BM kararlarının ihlalini de hiçbir zaman onaylamayacaklarını vurguladı.

Fransa lideri, AB'nin Türkiye ile olan diyaloğu çerçevesinde ilişkilerin normale döndürülmesi gerektiğini ve Fransa'nın bu anlamda elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Macron, göreve gelir gelmez, selefi François Hollande'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirme amacıyla cihatçıları destekleme politikasında revizyona gitti. Ama Fransa'nın cihatçılarla uzun zamandır devam eden ilişkileri yüzünden Esad tarafından 'terör destekçiliğiyle' suçlanıyor.