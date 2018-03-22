Bulgaristan: Erdoğan ile diyalog sürdürülmeli

Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’la bir araya gelen Borisov, 26 Mart’ta yapılacak AB-Türkiye zirvesinin ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olduğunu ifade etti.
© AFP 2018/ NIKOLAY DOYCHINOV
Borisov “Komşumuz Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ile diyalog sürdürülmeli” dedi.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.
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