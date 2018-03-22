Bulgaristan: Erdoğan ile diyalog sürdürülmeli

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB liderleri ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Mart’ta Varna’da gerçekleştireceği zirvenin ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olduğunu söyledi.

© AFP 2018/ NIKOLAY DOYCHINOV Erdoğan, Borisov ile Türkiye-AB ilişkilerini görüştü

Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’la bir araya gelen Borisov, 26 Mart’ta yapılacak AB-Türkiye zirvesinin ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olduğunu ifade etti.

Borisov “Komşumuz Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ile diyalog sürdürülmeli” dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.