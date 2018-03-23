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    İsviçre bayrağı

    FETÖ şüphelisinin kaçırılması girişimini soruşturan İsviçre'den, İngiltere'ye 'örnek olacak' tavır

    © AFP 2018/ Fabrice COFFRINI
    Avrupa
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    İngilizlerin eski Rus ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi skandalındaki aşırı duygusal açıklamaları karşısında İsviçre’nin, FETÖ ile bağlantılı bir iş adamının kaçırılması girişimine soğukkanlı tepkisi dikkat çekiyor.

    İsviçre bayrağı
    © AFP 2018/ Fabrice COFFRINI
    İsviçre inceliyor: FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil oldu mu?
    İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger, 15 Mart Perşembe günkü haberinde, Türk diplomatların maddi sıkıntı çeken bir gurbetçiden para karşılığında arkadaşı olan işadamının yemeğine veya içeceğine GHB uyuşturucu madde karıştırmasını istediklerini ileri sürmüştü. Ardından iş adamının kaçırılarak Türkiye'ye götürülmesi planlandığı ancak bu görüşmenin İsviçre istihbaratının dikkatini çektiği ve diplomatların takibe alındığı iddia edildi. İsviçre Başsavcılığı, siyasi amaçlı istihbarat toplanması ve yabancı bir devletin yasa dışı eylemlere giriştiği şüphesiyle ceza davası açıldığını doğrulamıştı.

    Soruşturma devam ederken İsviçre yönetimi prensip olarak siyasi açıklamalardan uzak durmayı tercih ederek bunun adaletin işlerine müdahale olacağını kaydetti.

    TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKANA KADAR…

    Cenevre merkezli Geneva Centre for Security Policy'den (GCSP) güvenlik uzmanı Alexandre Vautravers, Sputnik'e açıklamasında, skandalı tırmandırmama isteğinin İsviçre titizliğine bağlayarak, "Tüm gerçekler kesin olarak ortaya çıkana kadar ne dediğinize dikkat etmek, İsviçre diplomasisinin geleneklerinden biri" dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı- Büyükelçiler toplantısı
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Rus Dışişleri: İngiltere ya kendisini koruyamadı ya da Skripal olayının arkasında kendisi var
    'DİPLOMATİK ARAÇLARA BAŞVURAMAYIZ'

    İsviçreli vekillerin talebine rağmen Türkiye'ye karşı yaptırım uygulamayı reddeden İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Pascale Baeriswyl de bu geleneğe sıkı sıkıya bağlı. Baeriswyl, Radiotelevision Suisse'e açıklamasında, "Eğer Federal Meclis, Federal Savcılığa soruşturma yetkisini veriyorsa artık diplomatik araçlara ve diplomatik tedbirlere başvuramayız, çünkü bu adaletin işlerine müdahale anlamına gelir" ifadelerini kullandı. İstihbarat kurumlarının kullandığı "tamamen kabul edilemez" yöntemleri kınadığını dile getiren İsviçreli diplomat, şunun altını çizmeyi unutmadı: "Elbette eğer bunun gerçek olduğu ortaya çıkarsa."

    'SORUŞTURMA BİTENE KADAR ACELE ETMEMEK GEREKİR'

    Vautravers, "Soruşturma bitene kadar çok dikkatli olmak ve sonuçlarla ilgili acele etmemek mantıklı olur" diyerek Türkiye ile İsviçre arasındaki ilişkilerin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yılın mart ayında Anayasa referandumu kapsamındaki ziyaretinin iptal edilmesiyle "oldukça gergin" nitelik kazandığını hatırlattı.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    Sputnik
    Peskov: İngiltere, Skripal olayına dair suçlamalarını kanıtlamalı, biz masumiyetimizi kanıtlamayacağız
    Uzmanın görüşüne göre İsviçre yönetiminin mevcut tepkisi, istihbarat kanununa yapılan değişikliklerle ilgili olabilir. Geçtiğimiz sonbaharda Federal İstihbarat Servisi'nin (Service de renseignement de la Confédération- SRC) emrine "yeni araçlar" verilmişti.

    'TARAFSIZLIĞA KATKI SAĞLAMAZ'

    "Hareket özgürlüğünü yeni yeni elde ettik" diyen Vautravers, "Sorun sadece kaynak eksikliği değil, referandum beklendiği bir sırada bunun zamanı değil. Bu tür işler büyük skandala yol açabilir ve tarafsızlığa katkı sağlamazdı" diye ekledi.

    İNGİLTERE, SORUŞTURMA SONUÇLARINI BEKLEMEDEN MOSKOVA'YI SUÇLADI

    İsviçre makamlarının bu olayla ilgili sağduyusu ile İngiliz mevkidaşlarının Skripal olayındaki davranışı arasında çok büyük fark var. Londra, eski Rus ajanın zehirlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarını beklememeyi tercih ederek Moskova'yı suçladı ve tehdit etti. Buna şaşırmadığını dile getiren Vautravers, İngiltere ve İsviçre diplomatik gelenekleri arasındaki farka işaret ederek, "Ayrıca ülkemizde oldukça büyük Türk ve Kürt diasporalar yaşıyor" diye kaydetti.

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    Etiketler:
    FETÖ, İngiltere, Rusya, Türkiye Büyükelçiliği, İsviçre
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