Rusya'ya kanıt sunmayı reddeden May, Skripal iddialarını Macron ve Merkel'e anlattı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bilgilendirdi. Henüz soruşturma tamamlanmadan Skripal vakasıyla ilgili olarak Moskova'yı suçlayan İngiltere, suçlamalara temel olabilecek herhangi bir delil paylaşmayı reddediyor.

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, May, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi marjında Macron ve Merkel'e, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili soruşturmadaki gelişmeler konusunda bilgi verdi.

A-234 İDDİASINA DEVAM

May, muhataplarına, İngiliz uzmanların olayda kullanılan kimyasal maddenin Rusya tarafından üretildiği ileri sürülen 'Noviçok' (A-234) grubu kimyasallardan olduğuna ilişkin görüşlerini aktardı. Moskova ise, Noviçok olarak adlandırılan A-234 maddesinin üretilmesine ilişkin programın Rusya'da mevcut olmadığını, maddenin İngilizler tarafından rahatlıkla üretilebileceğini açıklamıştı.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Rus Dışişleri: İngiltere ya kendisini koruyamadı ya da Skripal olayının arkasında kendisi var

Rusya'nın bu kimyasal türünü ürettiğini savunan May, Moskova'nın devlet destekli suikastler düzenlediğini gösteren bir sicili olduğunu ve İngiltere'nin değerlendirmesine göre Rusya'nın ülkeden kaçan bazı yönetim karşıtlarını meşru hedef olarak gördüğünü iddia etti. May, iddialarıyla ilgili şimdiye kadar kamuoyuna kanıt sunmuş değil.

ÜÇ LİDERDEN 'GÖRÜŞ BİRLİĞİ'

Açıklamaya göre, toplantıda İngiltere, Fransa ve Almanya olaydan Rus devletinin sorumlu olduğu dışında makul bir açıklama bulunmadığı konusunda görüş birliğine vardı.

Liderler, Avrupa'nın ortak ve güçlü bir mesaj göndermesi gerektiğini söylerken, gelecek günlerde de yakın temas içinde kalmayı kararlaştırdı.

Toplantıda İran konusu da gündeme geldi. İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılıklarını teyit eden üç lider, nisan ayında bu konuda yeni görüşmeler gerçekleştirmek üzere anlaştı.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı almış ve ilk adımda 23 diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da cevap olarak aynı sayıda İngiliz diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı. Diğer yandan İngiltere'nin soruşturma henüz tamamlanmadan ve herhangi bir kanıta dayanmadan Moskova'yı suçlaması, iki ülke arasındaki ilişkileri krize sokmuştu.