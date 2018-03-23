Fransa'da rehine krizi

Fransa'nın güneyindeki bir süpermarkette kimliği bilinmeyen kişilerin ateş açtığı ve insanları rehin aldığı belirtiliyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkenin güneyindeki Trebes kasabasında bulunan bir süpermarkete güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediğini duyurdu.

Fransız basını süpermarkette ateş açıldığını ve bir rehine krizinin yaşandığını belirtiyor.

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı bir erkeğin yerel saatle 11.15'te 'Super U' adlı süpermarkete girdiğini ve ardından silah sesleri duyulduğunu söyledi.

BİR POLİS MEMURU VURULDU

Güvenlik kaynakları rehine krizinin yaşandığı kasabaya 15 dakika uzaklıktaki Carcassonne kasabasında da bir polis memurunun ateşli silahla vurulduğunu belirtti.

Bu iki olayın bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Al menos un CRS @PoliceNationale ha sido herido en el incidente.



Se confirma que hay un tiroteo y hay rehenes en el supermercado. pic.twitter.com/bPxoj95hfq — RO-1 (@Undercover_Camo) March 23, 2018

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