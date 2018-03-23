Sarkozy yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu: Hedefte Fransa var

© AFP 2018/ JOEL SAGET Adli denetimle serbest bırakılan Sarkozy: Hayatımı cehenneme çevirdiler

Sarkozy, iki gün süren ve hakkında soruşturma açılmasıyla sonuçlanan gözaltı süreci sonrasında, TF1 kanalının canlı yayınına katılarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kendisine karşı somut bir kanıtın öne sürülmediğini ve sadece kin ile karşı karşıya olduğunu savunan Sarkozy, "Çok derinden yaralandım. Kendim için değil ülkem adına. Hedefte Fransa var, Cumhurbaşkanlığı makamı var. Benim için siyaset sona erdi fakat Fransa asla bitmeyecek. Fransızların onlara ihanet ettiğim düşüncesinde olmalarını asla kabul etmeyeceğim" dedi.

Sarkozy yayında mahkeme tarafından kendisine Libya, Mısır, Tunus ve Güney Afrika'ya seyahat yasağı ve 5 kişi ile görüşmeme kararı bildirildiğini açıkladı.

▶️ Sarkozy's TV plea of innocence https://t.co/imLFv0l5eh pic.twitter.com/lBP9lLQF7B — FRANCE 24 English (@France24_en) 22 Mart 2018

​KADDAFİ'NİN KUZENİ: 50 MİLYON EURO, AFRİKA İÇİN FAZLA BÜYÜK BİR MİKTAR DEĞİL

Öte yandan Kaddafi'nin kuzeni eski Mısır-Libya İlişkileri Koordinatörü Ahmed Kaddaf ed Dem, Sarkozy'ye finansal destek sağladıklarını doğruladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'den France24 televizyon kanalına konuşan Kaddaf ed Dem, Sarkozy'ye finansal destek sağlanması konusunu devrik lider Kaddafi ve başka yetkililerden öğrendiğini, bu bilginin kesin olduğunu söyledi.

Sarkozy'ye verilen paranın miktarıyla ilgili soruya Kaddaf ed Dem, "Bu konuda bilgim yok. Tek bildiğim müttefikimiz olduğu için Sarkozy'ye yardım ettiğimiz. O dönem Kaddafi, Afrika Birliği'ni tesis etmeye çalışıyordu ve bu amaçla Elysee'de bize yakın bir dostun olması gerekiyordu. 50 milyon euro, Afrika için fazla büyük bir miktar değil. Sarkozy'yi stratejik müttefikimiz olarak kalması için destekledik. Bu gerçek inkar edilemez" diye konuştu.

Kaddaf ed Dem "Bu soruşturma ona Allah'ın bir cezası çünkü Libya'ya ilk hava saldırılarını o başlattı" dedi.

Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon avroya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.