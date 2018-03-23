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    Nicolas Sarkozy- Muammer Kaddafi

    Sarkozy yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu: Hedefte Fransa var

    © REUTERS/ Pascal Rossignol
    Avrupa
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    Devrik Libya Lideri Muammer Kaddafi'den aldığı paralarla cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, suçlamaları reddederek hedefte kendisinin değil Fransa'nın olduğunu söyledi.

    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
    © AFP 2018/ JOEL SAGET
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    Sarkozy, iki gün süren ve hakkında soruşturma açılmasıyla sonuçlanan gözaltı süreci sonrasında, TF1 kanalının canlı yayınına katılarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

    Kendisine karşı somut bir kanıtın öne sürülmediğini ve sadece kin ile karşı karşıya olduğunu savunan Sarkozy, "Çok derinden yaralandım. Kendim için değil ülkem adına. Hedefte Fransa var, Cumhurbaşkanlığı makamı var. Benim için siyaset sona erdi fakat Fransa asla bitmeyecek. Fransızların onlara ihanet ettiğim düşüncesinde olmalarını asla kabul etmeyeceğim" dedi.

    Sarkozy yayında mahkeme tarafından kendisine Libya, Mısır, Tunus ve Güney Afrika'ya seyahat yasağı ve 5 kişi ile görüşmeme kararı bildirildiğini açıkladı.

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    Öte yandan Kaddafi'nin kuzeni eski Mısır-Libya İlişkileri Koordinatörü Ahmed Kaddaf ed Dem, Sarkozy'ye finansal destek sağladıklarını doğruladı.

    Muammer Kaddafi
    © Sputnik/
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    Mısır'ın başkenti Kahire'den France24 televizyon kanalına konuşan Kaddaf ed Dem, Sarkozy'ye finansal destek sağlanması konusunu devrik lider Kaddafi ve başka yetkililerden öğrendiğini, bu bilginin kesin olduğunu söyledi.

    Sarkozy'ye verilen paranın miktarıyla ilgili soruya Kaddaf ed Dem, "Bu konuda bilgim yok. Tek bildiğim müttefikimiz olduğu için Sarkozy'ye yardım ettiğimiz. O dönem Kaddafi, Afrika Birliği'ni tesis etmeye çalışıyordu ve bu amaçla Elysee'de bize yakın bir dostun olması gerekiyordu. 50 milyon euro, Afrika için fazla büyük bir miktar değil. Sarkozy'yi stratejik müttefikimiz olarak kalması için destekledik. Bu gerçek inkar edilemez" diye konuştu.

    Kaddaf ed Dem "Bu soruşturma ona Allah'ın bir cezası çünkü Libya'ya ilk hava saldırılarını o başlattı" dedi.

    Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon avroya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.

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    Etiketler:
    Ahmed Kaddaf ed Dem, Muammer Kaddafi, Nicolas Sarkozy, Libya, Fransa
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