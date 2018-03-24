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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov

    Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, isim sorununu çözmek için Makedonya'da

    © REUTERS/ Ognen Teofilovski
    Avrupa
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    Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, ülkesiyle Makedonya arasındaki isim sorununa ilişkin görüşmelerde bulunmak amacıyla Makedonya'ya gitti.

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    Kocias, başkent Üsküp'te Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile yaptığı görüşme sonrasında mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

    Yunan Bakan, iki ülke yetkililerinin halkları birbirine yakınlaştırma gibi bir görevi olduğunu belirterek, taraflar arasındaki isim sorununun her iki tarafın çıkarları göz önünde bulundurularak çözümünün, adil ve doğru bir yöntem olacağını kaydetti.

    İki ülkenin isim sorunu hakkındaki görüşleri ile BM Özel Temsilcisi Matthew Nimetz'in konuyla ilgili önerilerini sunduğu 3 dokümanın meydana getirebileceği zorluklara işaret edilen bir soruya karşılık Kocias, bu dokümanların tarafların duruşlarını belirtmeye hizmet ettiğini ve zorluk teşkil etmediğini dile getirdi.

    'BÜYÜK ORANDA ANLAŞTIK'

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    Nikos Kocias, "İstediklerimizin büyük bir bölümünde anlaştık. Aramızda anlaşacağımız şey, Nimetz tarafından tek metne yazılıp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iletilecek" diye konuştu.

    Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da her iki tarafta da halen önyargıların bulunduğunu, şu anda iki ülke arasında güven inşa etmeye çabaladıklarını söyledi

    İsim sorununun çözüme kavuşması için iyi bir iradenin mevcut olduğunu belirten Dimitrov, Kocias'ın bu iyi iradeyi Yunan tarafına da iletmesi temennisinde bulunarak, konunun 30 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da Matthew Nimetz'in arabuluculuğunda düzenlenmesi planlanan ortak görüşmede daha fazla gündeme getirilebileceğini ifade etti.

    'BİR GELECEK KURMAK İÇİN ÇABALIYORUZ'

    NATO headquarters in Brussels
    © Sputnik/ Alexey Vitvitsky
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    Her iki ülke kamuoyu için kabul edilebilir çözümün bulunması konusunda halen büyük bir potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Nikola Dimitrov, "İki karşı tarafta olup farklı bakış açılarını temsil ediyor olsak da aynı zamanda aynı tarafta da bulunuyoruz. Çünkü bir gelecek kurmak için çabalıyoruz. Bazen uzlaşı karşıtlarının aynı tarafta olduğunu hissediyorum, çünkü onlar geriye götürüyor. Bu da geçmiş ile gelecek arasında bir nevi yarışma gibi. Gelecek kurmak isteyen güçlerin başarısının da önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

    Dışişleri Bakanlığında görüşmenin devam ettiği sırada, Bakanlık binası dışında bir grup, Makedonya isminin değiştirilmesine karşı protesto gösterisi düzenledi.

    'KABUL EDİLEBİLİR BİR UZLAŞIYA VARILMASI GEREKİYOR'

    Makedonya bayrağı ve hükümet binası, Üsküp/Makedonya
    © AP Photo/ Boris Grdanoski
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    Nikos Kocias, Makedonya'daki temasları kapsamında Başbakan Zoran Zaev ile de görüştü.

    Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zaev, Makedonya ve Yunanistan arasındaki tek açık konunun çözüme kavuşması yönünde adım atmaları gerektiğini ifade ederek, her iki ülkenin bu süreçte ortak Avrupa değeri olan karşılıklı iyi ve güvene dayalı ilişkileri kurduğunu kaydetti.

    Kocias ise Yunanistan'ın bu sorunun çözülmesinde büyük sorumluluğa sahip olduğuna dikkati çekerek, isim sorunun çözüme kavuşması yönünde iki taraf için kabul edilebilir bir uzlaşıya varılması gerektiğine işaret etti.

    Etiketler:
    Nikos Kocias, Nikola Dimitrov, Makedonya, Yunanistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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