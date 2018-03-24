Fransa'daki IŞİD saldırısında rehineyle yer değiştiren 'kahraman' polis öldü

Cihatçı saldırı dalgasının bir süredir durmasının ardından OHAL'i kaldıran Fransa, kimliği Fas asıllı Redouane Lakdim (25) olarak saptanan saldırganın IŞİD'e biat etmesi ve ardından saldırıyı IŞİD'in üstlenmesinin şokunu yaşıyor. Lakdim, 3 kişiyi öldürmesinin ardından, polis özel timleri ve jandarmanın düzenlediği operasyonda güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
MACRON: KAHRAMAN OLARAK ÖLDÜ
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilkin 16 kişinin yaralandığını, 2 kişinin de ağır yara aldığını, birinin yarbay Arnaud Beltrame (45) olduğunu duyurdu.
Daha sonra yarbayın hayatını kaybettiğini açıklayan Macron, Beltrame'ın 'sıradışı bir cesaret gösterdiğini ve bir kahraman olarak öldüğünü' dile getirdi. Böylece saldırının kurbanlarının sayısı 4'e çıktı.
COLLOMB: FRANSA ASLA UNUTMAYACAK
İçişleri Bakanı Gérard Collomb da "Ülkesi için öldü. Fransa onun kahramanlığını, cesaretini ve kendini feda etmesini asla unutmayacak" diye tweetledi.
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 Mart 2018
Mort pour la patrie.
Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.
Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a
TÜM AVRUPA'DAN ANISINA MESAJ YAĞDI
Fransız jandarmasının tüm merkezlerinde bayraklar yarıya indirildi. Sadece Fransızlar değil, Avrupa Komisyonu Başkanı Frans Timmermans dahil pek çok Avrupalı, 'bir başkası için kendi hayatını feda eden' yarbay Beltrame'ye 'şükranlarını sunan' mesajlar paylaştı.
Arnaud Beltrame put himself in harm’s way to save another human being. It cost him his life. We all owe a huge debt of gratitude to this hero. pic.twitter.com/SC8Z2cyQjP— Frans Timmermans (@TimmermansEU) 24 Mart 2018
I don’t like the word hero. It’s overused. But my god is it applicable here. French gendarme Arnaud Beltrame handed himself over to an ISIS-inspired gunman yesterday to save a hostage’s life. In the ensuing raid, he was shot & spent the night fighting for his life. He just passed https://t.co/I1FvnLpfCH— Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 24 Mart 2018
This is Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame. A French police officer. Yesterday he voluntarily took the place of a female hostage in a terror attack. It’s now been confirmed he was killed. Hero. pic.twitter.com/4u6tt0w0nw— Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) 24 Mart 2018
When I grow up, I want to be Arnaud Beltrame. Be Arnaud Beltrame. Be a hero. pic.twitter.com/eaJVxhwz96
— Rickey Gevers (@UID_) 23 Mart 2018
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