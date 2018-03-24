Fransa'daki IŞİD saldırısında rehineyle yer değiştiren 'kahraman' polis öldü

© AP Photo/ La Depeche Du Midi Fransa'da süpermarkette rehine krizi: IŞİD'e biat eden saldırgan ve 3 kişi öldü

Fransa'nın güney batısındaki Trebes kasabasında Super U adında bir süpermarkette çalışanlarla müşterilerin rehin alındığı saldırıda gönüllü şekilde bir kadın rehineyle yer değiştiren Fransız jandarma yarbayı Arnaud Beltrame, aldığı yaralar sonucu öldü.

Cihatçı saldırı dalgasının bir süredir durmasının ardından OHAL'i kaldıran Fransa, kimliği Fas asıllı Redouane Lakdim (25) olarak saptanan saldırganın IŞİD'e biat etmesi ve ardından saldırıyı IŞİD'in üstlenmesinin şokunu yaşıyor. Lakdim, 3 kişiyi öldürmesinin ardından, polis özel timleri ve jandarmanın düzenlediği operasyonda güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

© REUTERS/ Philippe Wojazer Fransa'da OHAL dönemi 2 yıl sonra sona erdi 13 Kasım 2015'te Paris'te 130 can alan eşzamanlı saldırıların hayatta kalan tek faili Salah Abdeslam'ın serbest bırakılmasını talep ettiği söylenen Lakdim'in suç ortaklarından birinin yakalandığı belirtildi.

MACRON: KAHRAMAN OLARAK ÖLDÜ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilkin 16 kişinin yaralandığını, 2 kişinin de ağır yara aldığını, birinin yarbay Arnaud Beltrame (45) olduğunu duyurdu.

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Daha sonra yarbayın hayatını kaybettiğini açıklayan Macron, Beltrame'ın 'sıradışı bir cesaret gösterdiğini ve bir kahraman olarak öldüğünü' dile getirdi. Böylece saldırının kurbanlarının sayısı 4'e çıktı.

COLLOMB: FRANSA ASLA UNUTMAYACAK

İçişleri Bakanı Gérard Collomb da "Ülkesi için öldü. Fransa onun kahramanlığını, cesaretini ve kendini feda etmesini asla unutmayacak" diye tweetledi.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 Mart 2018

TÜM AVRUPA'DAN ANISINA MESAJ YAĞDI

​Fransız jandarmasının tüm merkezlerinde bayraklar yarıya indirildi. Sadece Fransızlar değil, Avrupa Komisyonu Başkanı Frans Timmermans dahil pek çok Avrupalı, 'bir başkası için kendi hayatını feda eden' yarbay Beltrame'ye 'şükranlarını sunan' mesajlar paylaştı.

Arnaud Beltrame put himself in harm’s way to save another human being. It cost him his life. We all owe a huge debt of gratitude to this hero. pic.twitter.com/SC8Z2cyQjP — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 24 Mart 2018

I don’t like the word hero. It’s overused. But my god is it applicable here. French gendarme Arnaud Beltrame handed himself over to an ISIS-inspired gunman yesterday to save a hostage’s life. In the ensuing raid, he was shot & spent the night fighting for his life. He just passed https://t.co/I1FvnLpfCH — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) 24 Mart 2018

This is Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame. A French police officer. Yesterday he voluntarily took the place of a female hostage in a terror attack. It’s now been confirmed he was killed. Hero. pic.twitter.com/4u6tt0w0nw — Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) 24 Mart 2018