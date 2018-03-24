Atina'da FETÖ operasyonu

Yunan Kathimerini gazetesine göre Atina havaalanına sokulmayan Türkiye kökenli 3 ABD vatandaşı, Fethullah Gülen Cemaati üyesi oldukları gerekçesiyle ABD'ye geri gönderildi.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis, Kathimerini'nin bu haberi sürmanşetten verdiğini duyurdu.

'İTİRAF ETTİLER'

Habere göre, Atina'nın Eleftherios Venizelos havaalanında 24 saat boyunca tutulan 3 kişi, verdikleri ifadelerde Fethullah Gülen taraftarı olduklarını kabul etti.

Security services avert plan to install Gulenists in Greece https://t.co/B7VkhT5EWU pic.twitter.com/l1TOfY3FJo — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 24 Mart 2018

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Üçlü, Atina'ya gelme amaçlarını 'emlak alanında yatırım yapmak ve buradaki yandaşlarını örgütleyip yerleştirmek' diye izah etti.

YUNAN İSTİHBARATI DEVREDE

Olayın hafta başında yaşandığı bildirildi.

Yunan isithbarat servisi (EYP) tarafından harekete geçirilen Atina havaalanı polisi, ABD'den gelen 3 Türk kökenli kişinin girişini yasakladı.

Adları açıklanmayan üçlü, gerekli sorgulama yapıldıktan sonra ertesi gün Emirates havayollarının uçağıyla New York'a geri gönderildi.

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Yunan hükümet çevrelerinin de doğruladığı haberde, Atina'nın zaten gergin olan Türk-Yunan ilişkilerinin daha da bozulmasına fırsat vermemek için Yunan ulusal çıkarlarına zarar verecek bu gibi olaylardan kaçınıldığına dikkat çekildi.

FETÖ'DEN YUNANİSTAN'A 2000 İLTİCA TALEBİ

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden beri Türkiye'den Yunanistan'a gelerek Yunan makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunan FETÖ üyelerinin sayısının 2 bini bulduğu iddia ediliyor.