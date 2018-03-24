Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

Ekimde tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Katalonya'ya yönelik Madrid'in hışmı durulmuyor. Yurtdışına kaçan ayrılıkçı liderler için yine uluslararası tutuklama, zaten hapistekilere ilaveten 5 Katalan lider için daha tutuklama kararı çıktı. Sokağa dökülen Katalanlar polisle çatıştı.

© REUTERS/ Francois Lenoir Katalan lider Puigdemont, bölgesel yönetim başkanlığı adaylığını geri çekti

Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya bölgesi özerk yönetiminden 25 liderin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdi.

Bu suçlamalardan suçlu bulunmaları halinde Katalan liderler 30 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA YOLU KAPALI © REUTERS/ Scanpix Denmark Sürgündeki Katalan lider Puigdemont'a İspanya bayrağı öptürdüler

İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena, 5 Katalan lider hakkında daha tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararı kefaletle serbest bırakılmalarını dışlıyor.

BAŞKAN ADAYINI HAPSE ATTILAR

Bunun sonucunda bugün Katalan meclisinde yapılması gereken özerk yönetim başkanlığı seçiminin adayı Jordi Turull ve Madrid'in bölgeye kayyım ataması sonucu görevden alınan eski Katalan Meclisi Başkanı Carme Forcadell, eski Katalan bakanlar Dolors Bassa, Josep Rull ve Raül Romeva tutuklandı.

“No hi ha pitjor tirania que la que s’exer­ceix a l’ombra de les lleis, i sota l’aixopluc de la justícia” (Montesquieu)



Tot el nostre suport, @jorditurull, @joseprull, @raulromeva, @dolorsbassac i @ForcadellCarme. Ens en sortirem. pic.twitter.com/n9Hz76Kkr3 — CCN (@CCatalaNegocis) 24 Mart 2018

5 Katalan siyasetçi haklarındaki davanın başlamasını beklerken hapishanede tutuluyorlar.

Tribunal Supremo de #España ordena prisión para el candidato a presidir la Generalidad de #Cataluña, Jordi Turull https://t.co/RW8kFiGyMi pic.twitter.com/FwVZyWNAxq — Mario 🇦️🇷️🇹️🇸 (@marioablancoa) 24 Mart 2018

Diğer ayrılıkçı liderler de ya hapiste ya da yurtdışına kaçtı.

Yargıç Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 6 firari Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri verdi.

Former Catalan leader facing arrest in Finland https://t.co/TUDJLwV9lz pic.twitter.com/R3J6h4Aikq — Reuters Top News (@Reuters) 24 Mart 2018

© AFP 2018/ PASCAL GUYOT Rajoy'dan Puigdemont'a: Seni başkan yaptırmayacağım

İçlerinde Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira da var. Rovira İspanya'yı terk ettiğini açıklamış, İspanya basını Rovira'nın İsviçre'de olduğunu yazmıştı.

İspanya'ya dönmesi halinde tutuklanacak olan Puigdemont, bağımsızlık adımını referandumundan aldıkları yetkiyle attıklarını ve kanuna aykırı bir şey yapmadıklarını savunuyor.

Karar sonrası başta Katalan başkenti Barselona olmak üzere bölge çapında kitlesel eylemler başladı.

Clashes in Barcelona as thousands protest over jailing of Catalan leaders (PHOTOS) https://t.co/HQEUrVGkS1 pic.twitter.com/o2TjY6DzVI — Roman Taylor (@RTDEWHITE) 23 Mart 2018

Barselona'da federal hükümet binalarına yürüyen Katalanları polisin durdurmasıyla başlayan çatışmalarda 20'den fazla kişi yaralandı.

Tension erupts outside the Spanish Govt Delegation Office in #Barcelona earlier tonight, as people protests against the imprisonment of 5 more Catalan politicians #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/GPLpFfCDmW — 15MBcn_int (@15MBcn_int) 23 Mart 2018

Diğer Katalan kentleri de protesto ve çatışmalara sahne oldu. Eylemlerde Madrid merkezi hükümetinin Katalonya'ya karşı aldığı kararları destekleyen İspanya Kralı Felipe'nin posterleri de yakıldı ve yırtıldı.

Tens of thousands take to the streets of Barcelona and dozens of other cities across Catalonia to protest the imprisonment of 5 more pro-independence politicians #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/oLmUTogY0v — teleSUR English (@telesurenglish) 23 Mart 2018

© REUTERS/ Susana Vera Katalonya krizinin İspanya'ya maliyeti 1 milyar euro

Katalonya'daki bağımsızlık hareketi nedeniyle İspanya'daki anayasal kriz devam ediyor. Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandumu bağımsızlık yanlıları kazanmış, ancak referandum hem anayasaya aykırı hem de katılımın düşük olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

ANAYASANIN NÜKLEER MADDESİ DEVREYE SOKULDU © REUTERS/ Francois Lenoir Puigdemont: Rajoy, Katalonya'nın tokadını suratına yedi

Katalan liderler referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmişti. Yani merkezi yönetim özerk yönetimi kaldırıp bölgeye kayyım atamıştı.

ERKEN SEÇİMİ DE AYRLIKÇILAR KAZANDI

Bu düğümü çözmek için Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidildi. Ancak erken genel seçimleri de bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazandı.