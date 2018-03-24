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    İspanya Katalonya Barselona protesto çatışma

    Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

    © REUTERS/ Albert Gea
    Avrupa
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    Ekimde tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş Katalonya'ya yönelik Madrid'in hışmı durulmuyor. Yurtdışına kaçan ayrılıkçı liderler için yine uluslararası tutuklama, zaten hapistekilere ilaveten 5 Katalan lider için daha tutuklama kararı çıktı. Sokağa dökülen Katalanlar polisle çatıştı.

    Carles Puigdemont
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    Katalan lider Puigdemont, bölgesel yönetim başkanlığı adaylığını geri çekti
    Madrid'deki İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya bölgesi özerk yönetiminden 25 liderin 'ayaklanma, devlete itaatsizlik, zimmetine para geçirmekten' yargılanmasına karar verdi.

    Bu suçlamalardan suçlu bulunmaları halinde Katalan liderler 30 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir.

    KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA YOLU KAPALI

    Carles Puigdemont
    © REUTERS/ Scanpix Denmark
    Sürgündeki Katalan lider Puigdemont'a İspanya bayrağı öptürdüler

    İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena, 5 Katalan lider hakkında daha tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararı kefaletle serbest bırakılmalarını dışlıyor.

    BAŞKAN ADAYINI HAPSE ATTILAR

    Bunun sonucunda bugün Katalan meclisinde yapılması gereken özerk yönetim başkanlığı seçiminin adayı Jordi Turull ve Madrid'in bölgeye kayyım ataması sonucu görevden alınan eski Katalan Meclisi Başkanı Carme Forcadell, eski Katalan bakanlar Dolors Bassa, Josep Rull ve Raül Romeva tutuklandı.

    5 Katalan siyasetçi haklarındaki davanın başlamasını beklerken hapishanede tutuluyorlar.

    Diğer ayrılıkçı liderler de ya hapiste ya da yurtdışına kaçtı.

    Yargıç Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 6 firari Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri verdi.

    Mariano Rajoy Carles Puigdemont Barcelona
    © AFP 2018/ PASCAL GUYOT
    Rajoy'dan Puigdemont'a: Seni başkan yaptırmayacağım
    İçlerinde Cumhuriyetçi Sol Partisi (ERC) Genel Sekreteri Marta Rovira da var. Rovira İspanya'yı terk ettiğini açıklamış, İspanya basını Rovira'nın İsviçre'de olduğunu yazmıştı.

    İspanya'ya dönmesi halinde tutuklanacak olan Puigdemont, bağımsızlık adımını referandumundan aldıkları yetkiyle attıklarını ve kanuna aykırı bir şey yapmadıklarını savunuyor.

    Karar sonrası başta Katalan başkenti Barselona olmak üzere bölge çapında kitlesel eylemler başladı.

    Barselona'da federal hükümet binalarına yürüyen Katalanları polisin durdurmasıyla başlayan çatışmalarda 20'den fazla kişi yaralandı.

    Diğer Katalan kentleri de protesto ve çatışmalara sahne oldu. Eylemlerde Madrid merkezi hükümetinin Katalonya'ya karşı aldığı kararları destekleyen İspanya Kralı Felipe'nin posterleri de yakıldı ve yırtıldı.

    Eylemciler 'Oy kullanacağız', 'Merhaba demokrasi' sloganları atıp, 'Diktatörlüğü durdurun' pankartı taşıdı. Katalonya'nın bağımsızlığını savunan sivil toplum örgütleri İspanyol jandarmasının dün gerçekleştirdiği gözaltılar ve Katalan resmi kurumlarında yaptığı aramalara karşı uzun süreli protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
    © REUTERS/ Susana Vera
    Katalonya krizinin İspanya'ya maliyeti 1 milyar euro
    ​KRİZ DEVAM EDİYOR

    Katalonya'daki bağımsızlık hareketi nedeniyle İspanya'daki anayasal kriz devam ediyor. Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandumu bağımsızlık yanlıları kazanmış, ancak referandum hem anayasaya aykırı hem de katılımın düşük olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.

    ANAYASANIN NÜKLEER MADDESİ DEVREYE SOKULDU

    Carles Puigdemont
    © REUTERS/ Francois Lenoir
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    Katalan liderler referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmişti. Yani merkezi yönetim özerk yönetimi kaldırıp bölgeye kayyım atamıştı.

    ERKEN SEÇİMİ DE AYRLIKÇILAR KAZANDI

    Bu düğümü çözmek için Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidildi. Ancak erken genel seçimleri de bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazandı.

    Etiketler:
    İspanya Yüksek Mahkemesi, Marta Rovira, Carles Puigdemont, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Pablo Llarena, Katalonya, İspanya
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