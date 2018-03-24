Madrid Katalan liderleri tutukladı, Katalonya karıştı

Bu suçlamalardan suçlu bulunmaları halinde Katalan liderler 30 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebilir.
KEFALETLE SERBEST BIRAKILMA YOLU KAPALI
İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena, 5 Katalan lider hakkında daha tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararı kefaletle serbest bırakılmalarını dışlıyor.
BAŞKAN ADAYINI HAPSE ATTILAR
Bunun sonucunda bugün Katalan meclisinde yapılması gereken özerk yönetim başkanlığı seçiminin adayı Jordi Turull ve Madrid'in bölgeye kayyım ataması sonucu görevden alınan eski Katalan Meclisi Başkanı Carme Forcadell, eski Katalan bakanlar Dolors Bassa, Josep Rull ve Raül Romeva tutuklandı.
“No hi ha pitjor tirania que la que s’exerceix a l’ombra de les lleis, i sota l’aixopluc de la justícia” (Montesquieu)— CCN (@CCatalaNegocis) 24 Mart 2018
Tot el nostre suport, @jorditurull, @joseprull, @raulromeva, @dolorsbassac i @ForcadellCarme. Ens en sortirem. pic.twitter.com/n9Hz76Kkr3
5 Katalan siyasetçi haklarındaki davanın başlamasını beklerken hapishanede tutuluyorlar.
Tribunal Supremo de #España ordena prisión para el candidato a presidir la Generalidad de #Cataluña, Jordi Turull https://t.co/RW8kFiGyMi pic.twitter.com/FwVZyWNAxq— Mario 🇦️🇷️🇹️🇸 (@marioablancoa) 24 Mart 2018
Diğer ayrılıkçı liderler de ya hapiste ya da yurtdışına kaçtı.
Yargıç Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu 6 firari Katalan lider hakkında uluslararası tutuklama emri verdi.
Former Catalan leader facing arrest in Finland https://t.co/TUDJLwV9lz pic.twitter.com/R3J6h4Aikq— Reuters Top News (@Reuters) 24 Mart 2018
İspanya'ya dönmesi halinde tutuklanacak olan Puigdemont, bağımsızlık adımını referandumundan aldıkları yetkiyle attıklarını ve kanuna aykırı bir şey yapmadıklarını savunuyor.
Karar sonrası başta Katalan başkenti Barselona olmak üzere bölge çapında kitlesel eylemler başladı.
Clashes in Barcelona as thousands protest over jailing of Catalan leaders (PHOTOS) https://t.co/HQEUrVGkS1 pic.twitter.com/o2TjY6DzVI— Roman Taylor (@RTDEWHITE) 23 Mart 2018
Barselona'da federal hükümet binalarına yürüyen Katalanları polisin durdurmasıyla başlayan çatışmalarda 20'den fazla kişi yaralandı.
Tension erupts outside the Spanish Govt Delegation Office in #Barcelona earlier tonight, as people protests against the imprisonment of 5 more Catalan politicians #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/GPLpFfCDmW— 15MBcn_int (@15MBcn_int) 23 Mart 2018
Diğer Katalan kentleri de protesto ve çatışmalara sahne oldu. Eylemlerde Madrid merkezi hükümetinin Katalonya'ya karşı aldığı kararları destekleyen İspanya Kralı Felipe'nin posterleri de yakıldı ve yırtıldı.
Tens of thousands take to the streets of Barcelona and dozens of other cities across Catalonia to protest the imprisonment of 5 more pro-independence politicians #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/oLmUTogY0v— teleSUR English (@telesurenglish) 23 Mart 2018
Katalonya'daki bağımsızlık hareketi nedeniyle İspanya'daki anayasal kriz devam ediyor. Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandumu bağımsızlık yanlıları kazanmış, ancak referandum hem anayasaya aykırı hem de katılımın düşük olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olmuştu.
ANAYASANIN NÜKLEER MADDESİ DEVREYE SOKULDU
Katalan liderler referandumun ardından 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesi kararı almış, İspanya merkezi hükümeti de aynı gün anayasanın 155'inci maddesini uygulayarak parlamentoyu feshetmişti. Yani merkezi yönetim özerk yönetimi kaldırıp bölgeye kayyım atamıştı.
ERKEN SEÇİMİ DE AYRLIKÇILAR KAZANDI
Bu düğümü çözmek için Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidildi. Ancak erken genel seçimleri de bağımsızlık yanlısı partilerin oluşturduğu birlik kazandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)