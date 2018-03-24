Fransa: Macron, Erdoğan ile görüşmesinde Afrin’le ilgili endişelerini açıkladı

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde Afrin’deki durumdan son derece endişeli olduklarını dile getirdi.

Açıklamada, “Macron, Fransa’nın Afrin bölgesindeki Türk müdahalesinin en başından itibaren net bir şekilde endişesini dile getirdiği ve sivillerin insani yardıma tam erişiminin sağlanması ve önceliğinin tamamen Fransa için ulusal güvenlik sorunu olan IŞİD’e karşı müdahaleye verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hiçbir şey Suriye ve Irak’ta kalmaya devam eden IŞİD güçlerine baskının azalmasına yol açmamalı” dendi.

Fransa liderinin Suriye’deki ateşkesi desteklemeye yönelik yapıcı anlaşmanın yapılması gerektiğini dile getirdiği aktarılan açıklamada, “Rusya, İran ve Türkiye’nin müdahalesi bağlamında, mevcut durumdaki kötüleşme ve gerilimdeki artış dikkate alındığında Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede faaliyet gösteren tüm oyuncuları Suriye genelindeki ateşkesin tarihlerine daha sıkı uymaya ve uzun vadeli politik çözümler aramaya çağırdı” ifadelerine yer verildi.

Elysee Sarayı, “Bu temelde Fransa Cumhurbaşkanı, önümüzdeki günlerde Suriye konusunda derin ve yoğun görüş alış verişini sürdürmeyi diledi” diye ekledi.

'ERDOĞAN, AFRİN KONUSUNDAKİ TEMELSİZ AÇIKLAMALARDAN RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ' DENİLMİŞTİ

© AFP 2018/ Eric FEFERBERG Erdoğan Macron ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise, görüşmede Erdoğan'ın Afrin konusunda yapılan 'temelsiz açıklamalardan' duyduğu rahatsızlığı da dile getirdiği belirtilmişti.