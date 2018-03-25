NATO’nun 1999 bombardımanlarını hatırlatan Sırplar üyeliğe direniyor: Halkın yüzde 84'ü karşı

Üyeliği destekleyenlerin oranı yüzde 10’ken, geriye kalanlar yanıt vermekte zorlandı.

Halkın yüzde 68’i, NATO ile işbirliğinin Sırbistan’a hiçbir yarar sağlamayacağından eminken yüzde 18’i aksini düşünüyor.

Bunun yanında Sırplar, 1999’daki NATO bombardımanlarını hatırladı. Halkın yüzde 17’si, bombardımanın sebebinin dönemin Devlet Başkanı Slobodan Milosevic’in izlediği politika olduğunu düşünürken yüzde 15’i Batı ülkelerinin sadece kendi çıkarlarını savunduğunu düşünüyor. Halkın yüzde 12’si sebebin Sırpların Kosova’dan kovulması, yüzde 10’u da Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılması olduğundan emin.

Sırp vatandaşlarının yüzde 62’si, NATO’nun özrünü kabul etmeyeceklerini açıkladı.