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    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

    Çipras Türkiye’yi kışkırtmalara karşı uyardı: Ege'deki yasadışı faaliyetlere son verilmeli

    © AA/ Atina Haber Ajansı
    Avrupa
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    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 25 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada Türkiye’den Ege Denizi’ndeki kışkırtıcı eylemlere son vermesini, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenliğine saygı göstermesini ve uluslararası hukuka uymasını talep etti.

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
    © REUTERS/ Denis Balibouse
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    Yunanistan’ın Ege Denizi’nde yer alan Psara Adası’nda Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Çipras, şu açıklamalarda bulundu: “Yunanistan bugün bölgemizdeki değerlerin bir işareti, istikrar ve güvenliğin garantörüdür ve bu nedenle, istikrarı ve normal gidişatı tehlikeye sokan oyunları hiç kimsenin oynamasına izin vermeyecek. Burada, ülkemizin tarihi köşesinde, tüm Avrupa'nın resmen ve oybirliğiyle ilan ettiğini tekrarlamak istiyorum. Türkiye, Ege Denizi’ndeki yasadışı faaliyetlerine son vermeli, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı göstermeli ve uluslararası hukukla belirlenen kurallara uymalı.”

    Çipras, “Yunanisan, tehdit etmek için değil, bölgedeki barış ve istikrarı sağlamak, iyi komşuluk ilkelerine hizmet etmek için güçlü caydırıcı kuvvetlere sahip olan bir ülke” ifadelerini kullandı.

    Sınırlardaki barış ve güvenliği sağlayanlara teşekkür eden Çipras, Türkiye’de tutuklu bulunan 2 Yunanlı askeri hiç kimsenin unutmadığını ve bu kişilerin kısa sürede evlerine dönmesi için gerekli her şeyi yaptıklarını aktardı.

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    Etiketler:
    Türkiye-Yunanistan İlişkileri, Aleksis Çipras, Ege Denizi, Türkiye, Yunanistan
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