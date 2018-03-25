Yunan bakandan Osmanlı göndermesi: 1821'de olduğu gibi bozguna uğratırız

Yunanların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesi başlatmasının yıldönümünde konuşan Kammenos, “Yunan mücahitler 1821’de çok güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nu bozguna uğrattılar. Büyük Osmanlı İmparatorlukları düşünenler, 1821’i hatırlamalıdır. Ulusal egemenliğimizden şüpheye teşebbüs edeni, 1821’de olduğu gibi bozguna uğratırız” dedi.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25 Mart Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine Türk-Yunan ilişkilerinde yükselen tansiyon damga vurdu.Törende konuşan Yunanlı yetkililerden, olası bir saldırıda Yunanistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğu yönünde açıklamalar geldi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, “Biz, uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna tam saygıya dayalı barış, dostluk ve demokrasi halkıyız. Hürriyetimizi, ülke sınırlarımızı, topraklarımızı ve vatanımız ile yüce Avrupa ailemizin, Avrupa Birliği’nin (AB) egemenliğini korumaya hazırız” diye konuştu.

'BÜYÜK OSMANLI İMPARATORLUKLARI DÜŞÜNENLER 1821'İ HATIRLAMALI'

Askeri geçit töreninin ardından bir diğer açıklamaysa Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’tan geldi.

© REUTERS/ Alkis Konstantinidis Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos: Ölümcül bir kazaya çok yakınız

Kammenos, “Yunan halkını, silahlı kuvvetlerimizin ulusal egemenliğimize ve ülkemizin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü meydan okumalara karşı gelmeye hazır olduğunu temin etmek isterim. Bizler barışçıl insanlarız, barış için her şeyi yapıyoruz, ancak egemenliğimize meydan okumaya teşebbüs eden herkes, 1821’de Yunan savaşçılarımızın güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nu yendiği gibi bozguna uğrayacak. Büyük Osmanlı İmparatorlukları düşünenler, 1821’i hatırlamalı. Ulusal egemenliğimizden şüpheye teşebbüs edeni, 1821’de olduğu gibi bozguna uğratırız” ifadelerini kullandı.

'2 YUNAN ASKER ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE EDİRNE'DE TUTULUYOR'

Kammenos, Mart başında Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanarak tutuklanan 2 Yunan askerinin derhal serbest bırakılmaları için dost ve müttefik ülkelere destek vermeleri çağrısında da bulunarak, şöyle konuştu:“2 Yunan askeri, uluslararası hukuk ve demokrasi ilkelerine aykırı bir şekilde Edirne’de cezaevinde tutuluyor. Böylesi davranışlar, Türkiye’yi yalnızlığa itmekte ve bir zamanlar yola çıktığı Şark’ın derinliklerine geri göndermektedir. Dost ve müttefiklerimizden destek istiyoruz. Açıklamalar yetmez, somut şeyler bekliyoruz.”