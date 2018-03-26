Kayıt
10:37 26 Mart 2018
Ankara+ 17°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

    Varna'daki kritik zirve öncesi Avusturya Başbakanı Kurz: AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı

    © REUTERS/ Heinz-Peter Bader
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Bulgaristan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in de katılacağı Türkiye-AB zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Avusturya Başbakanı Kurz'dan Türkiye karşıtı açıklama geldi. Kurz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

    Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz
    © AP Photo/ Ronald Zak
    Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok
    Alman Die Welt gazetesine konuşan Kurz, Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

    'İNSAN HAKLARI ALANINDAKİ VE TEMEL DEMOKRATİK DEĞERLERDEKİ SİSTEMATİK İHLALLER GÖZ ÖNÜNE ALINACAK OLURSA…'

    Kurz "İnsan hakları alanındaki ve temel demokratik değerlerdeki sistematik ihlaller göz önüne alınacak olursa, Kopenhag kritelerinin de artık uygulanmaması nedeniyle, AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı" diye konuştu.

    Ancak Avusturyalı siyasetçi Türkiye'nin hala AB'nin önemli bir ortağı olduğunu vurgulayarak Ankara ile Brüksel arasındaki bağların iyi komşuluk politikası çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti

    Recep Tayyip Erdoğan / AB
    © REUTERS/ Olivier Hoslet
    Erdoğan, AB-Türkiye zirvesine katılacak
    Türkiye ile Avrupa Birliği 2005 yılında tam üyelik için müzakereler başlamıştı. 

    Ancak Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkiler 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından giderek kötüleşti.

    Ankara, AB'yi darbe girişimine katılan şüphelilere sığınma vermekle suçlamış Brüksel ise Türkiye'deki gazeteciler ve insan hakları savunucularının gözaltına alınması ve tutuklanmasını sert bir şekilde eleştirmişti

    AB ayrıca Türkiye'nin katılım müzakerlerinde yeni başlık açılması hazırlıklarını da askıya almıştı.

    KRTİK GÖRÜŞMEDE BEKLENTİLER NELER? 

    23 Mart 2018, Brüksel, AB zirvesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk
    © AFP 2018/ Aris Oikonomou
    AB: Türkiye ile Varna zirvesi kolay geçmeyecek
    Türkiye ve AB arasında bugün Bulgaristan'ın başkenti Varna'da yapılacak zirvede, Ankara, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını ve terörle mücadeleye yönelik somut adımlar atılmasını beklerken,  Brüksel de iki taraf arasındaki görüş farklılıklarının ele alınacağı zirvenin 'kolay olmayacağını' belirtiyor ve 'işbirliğini güçlendirmeyi' amaçlıyor.

    Yerel saatle 19.00'da ev sahibi AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko  Borisov'un konuklarını karşılamasıyla başlayacak ve en az 2 saat sürmesi planlanan zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

    Zirvede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konuların yanı sıra Filistin, Balkanlar, Suriye, Arakan, Irak, Libya gibi bölgesel meseleler ele alınacak.

    ANKARA GÜVEN TESİSİ İÇİN ADIM BEKLİYOR

    Ankara, 'güven tesisi' için AB'nin daha yapıcı tutum sergilemesini istiyor. Bunun için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılması, terörle mücadeleye yönelik somut adımlar bekliyor. Dışişleri Bakanlığı ayrıca 'müzakere sürecindeki siyasi ve suni tıkanıklıkların giderilmesinin' Türkiye'nin en önemli talebi olduğunu belirtiyor.

    Geçen sene mayıs ayında Brüksel'de yapılan zirvenin ardından bir kez daha Tusk ve Junker'le görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde AB'nin Türkiye'ye verdiği sözlerin tutulması ve terör örgütlerinin Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri var.

    AB: ZİRVE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

    AB zirvesi 23 Şubat 2018 Angela Merkel Aleksis Çipras Boyko Borisov
    © REUTERS/ Yves Herman
    AB: Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasadışı eylemlerini en sert şekilde kınıyoruz
    AB ise Varna'daki zirvenin sorunların çözümü için çok önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ankara'daki bir AB yetkilisi, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile AB arasında belli konuların tartışılabileceği yeterli güven ortamı mevcut. İki tarafın da birbirini dinlemesine olanak sağlayacak bir toplantı bu" değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye-AB Zirvesi'nin, Erdoğan'ın geçen yıl 25 Mayıs'ta Brüksel'de AB yetkilileriyle bir araya gelmesiyle başlayan ve son aylarda karşılıklı sıklaşan görüşmelerin bir neticesi olduğunu söyleyen yetkili, "Bu toplantı aynı zamanda yeni temasların da başlangıcı niteliğinde" yorumunu yaptı.

    Ancak geçen perşembe yapılan Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Güney Kıbrıs  ve Yunanistan'ın talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahaları ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kınanması, Varna zirvesinin de zorlu geçeceğine işaret ediyor.

    'KOLAY BİR TOPLANTI OLMAYACAĞININ FARKINDAYIM'

    Avrupa Parlamentosu AP Türkiye oylama
    Vincent Kessler
    AP: OHAL, yasal olmayan önlemlerle muhalifleri bastırmak için kullanılıyor
    Nitekim, AB Konseyi Başkanı Tusk da doğalgaz sahaları konusunun diğer Türkiye-AB ilişkilerini ilgilendiren hususların yanı sıra Varna'da gündeme geleceğini belirterek "Kolay bir toplantı olmayacağının farkındayım" dedi.

    Tusk, Türkiye'deki gelişmeler ve Ankara'nın Suriye'deki faaliyetlerinin de görüşüleceğini ifade ederek "Ne olursa olsun, biz komşuyuz ve ortak çıkarlarımız çerçevesinde birbirimizle açık bir şekilde konuşmak ve iş birliği yapmak için bir yol bulmalıyız" diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Juncker de, zirve sonunda yaptığı açıklamada, Varna'da dürüst ve açık bir tartışma yürütmek istediğini, bu çerçevede Türkiye ve AB arasında görüş farklılığı olan konuların da gündeme geleceğini ancak temel amacın işbirliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

    'AB TARAFINDAN DA AYNI OLUMLU VE YAPICI YAKLAŞIMI BEKLİYORUZ'

    AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek "Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Türkiye ile AB arasında önemli konuların ele alındığı liderler düzeyindeki ilk zirve 2015'in Ekim ayında yapılmıştı. Mart 2016'daki iki zirveden sonra bu sene gerçekleşecek zirve iki taraf arasındaki 4. liderler toplantısı olacak.

    İlgili konular:

    Hollanda'nın Afrin önerisi, AB ve NATO'dan destek görmedi
    AB Bakanlığı: AB'den somut adımlar bekliyoruz
    AB Bakanı Çelik'ten 'Afrin'den çık' diyen AP'ye: Vizyonsuz ve cahilane
    AB yetkilisi: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık gibi bir model sunulmayacak
    Etiketler:
    İnsan Hakları, Kopenhag kriterleri, Türkiye-AB üyelik müzakereleri, Ömer Çelik, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Recep Tayyip Erdoğan, Sebastian Kurz, Bulgaristan, Türkiye, AB, Avusturya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Instagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan şehirler
    Instagram'da fotoğrafı en çok paylaşılan şehirler
    Karikatür
    ABD'li diplomat, Rusya'nın S-400'lerine alternatifle Türkiye'ye geliyor
    İnfografik
    2017'de Türkiye, Rus turistlerin gözdesi oldu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam