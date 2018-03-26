Varna'daki kritik zirve öncesi Avusturya Başbakanı Kurz: AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı

Bulgaristan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in de katılacağı Türkiye-AB zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken Avusturya Başbakanı Kurz'dan Türkiye karşıtı açıklama geldi. Kurz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin sonlandırılmasını istedi.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Kurz, Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

'İNSAN HAKLARI ALANINDAKİ VE TEMEL DEMOKRATİK DEĞERLERDEKİ SİSTEMATİK İHLALLER GÖZ ÖNÜNE ALINACAK OLURSA…'

Kurz "İnsan hakları alanındaki ve temel demokratik değerlerdeki sistematik ihlaller göz önüne alınacak olursa, Kopenhag kritelerinin de artık uygulanmaması nedeniyle, AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı" diye konuştu.

Ancak Avusturyalı siyasetçi Türkiye'nin hala AB'nin önemli bir ortağı olduğunu vurgulayarak Ankara ile Brüksel arasındaki bağların iyi komşuluk politikası çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini belirtti

Türkiye ile Avrupa Birliği 2005 yılında tam üyelik için müzakereler başlamıştı.

Ancak Ankara ve Brüksel arasındaki ilişkiler 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından giderek kötüleşti.

Ankara, AB'yi darbe girişimine katılan şüphelilere sığınma vermekle suçlamış Brüksel ise Türkiye'deki gazeteciler ve insan hakları savunucularının gözaltına alınması ve tutuklanmasını sert bir şekilde eleştirmişti

AB ayrıca Türkiye'nin katılım müzakerlerinde yeni başlık açılması hazırlıklarını da askıya almıştı.

KRTİK GÖRÜŞMEDE BEKLENTİLER NELER?

© AFP 2018/ Aris Oikonomou AB: Türkiye ile Varna zirvesi kolay geçmeyecek

Türkiye ve AB arasında bugün Bulgaristan'ın başkenti Varna'da yapılacak zirvede, Ankara, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını ve terörle mücadeleye yönelik somut adımlar atılmasını beklerken, Brüksel de iki taraf arasındaki görüş farklılıklarının ele alınacağı zirvenin 'kolay olmayacağını' belirtiyor ve 'işbirliğini güçlendirmeyi' amaçlıyor.

Yerel saatle 19.00'da ev sahibi AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un konuklarını karşılamasıyla başlayacak ve en az 2 saat sürmesi planlanan zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Zirvede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konuların yanı sıra Filistin, Balkanlar, Suriye, Arakan, Irak, Libya gibi bölgesel meseleler ele alınacak.

ANKARA GÜVEN TESİSİ İÇİN ADIM BEKLİYOR

Ankara, 'güven tesisi' için AB'nin daha yapıcı tutum sergilemesini istiyor. Bunun için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılması, terörle mücadeleye yönelik somut adımlar bekliyor. Dışişleri Bakanlığı ayrıca 'müzakere sürecindeki siyasi ve suni tıkanıklıkların giderilmesinin' Türkiye'nin en önemli talebi olduğunu belirtiyor.

Geçen sene mayıs ayında Brüksel'de yapılan zirvenin ardından bir kez daha Tusk ve Junker'le görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde AB'nin Türkiye'ye verdiği sözlerin tutulması ve terör örgütlerinin Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri var.

AB: ZİRVE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

AB ise Varna'daki zirvenin sorunların çözümü için çok önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ankara'daki bir AB yetkilisi, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile AB arasında belli konuların tartışılabileceği yeterli güven ortamı mevcut. İki tarafın da birbirini dinlemesine olanak sağlayacak bir toplantı bu" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-AB Zirvesi'nin, Erdoğan'ın geçen yıl 25 Mayıs'ta Brüksel'de AB yetkilileriyle bir araya gelmesiyle başlayan ve son aylarda karşılıklı sıklaşan görüşmelerin bir neticesi olduğunu söyleyen yetkili, "Bu toplantı aynı zamanda yeni temasların da başlangıcı niteliğinde" yorumunu yaptı.

Ancak geçen perşembe yapılan Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahaları ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kınanması, Varna zirvesinin de zorlu geçeceğine işaret ediyor.

'KOLAY BİR TOPLANTI OLMAYACAĞININ FARKINDAYIM'

Nitekim, AB Konseyi Başkanı Tusk da doğalgaz sahaları konusunun diğer Türkiye-AB ilişkilerini ilgilendiren hususların yanı sıra Varna'da gündeme geleceğini belirterek "Kolay bir toplantı olmayacağının farkındayım" dedi.

Tusk, Türkiye'deki gelişmeler ve Ankara'nın Suriye'deki faaliyetlerinin de görüşüleceğini ifade ederek "Ne olursa olsun, biz komşuyuz ve ortak çıkarlarımız çerçevesinde birbirimizle açık bir şekilde konuşmak ve iş birliği yapmak için bir yol bulmalıyız" diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı Juncker de, zirve sonunda yaptığı açıklamada, Varna'da dürüst ve açık bir tartışma yürütmek istediğini, bu çerçevede Türkiye ve AB arasında görüş farklılığı olan konuların da gündeme geleceğini ancak temel amacın işbirliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

'AB TARAFINDAN DA AYNI OLUMLU VE YAPICI YAKLAŞIMI BEKLİYORUZ'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek "Biz, 26 Mart Türkiye-AB Zirvesini ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile AB arasında önemli konuların ele alındığı liderler düzeyindeki ilk zirve 2015'in Ekim ayında yapılmıştı. Mart 2016'daki iki zirveden sonra bu sene gerçekleşecek zirve iki taraf arasındaki 4. liderler toplantısı olacak.